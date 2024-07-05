Челябинский оборонный завод на «Иннопроме» за 20 минут зарядит энергией Largus

НПО «Электромашина» из Челябинска зарядит на промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге электрокар e-Largus за 20 минут. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, посетители познакомятся с линейкой электрозаправок мощностью 150 киловатт.
«Линейка электрозаправочных станций Elli позволяет за 20 минут на 80% зарядить автомобиль. Образец будет представлен на стенде госкорпорации „Ростех“ с 8 по 11 июля. Станция зарядит первый отечественный электрокар. Серийное производство автомобиля заявлено на вторую половину года „, — отметили в пресс-службе ‚Электромашины‘.
Также в рамках промышленной выставки на стенде региона покажут другую разработку предприятия. Посетители ознакомятся с работой электрозаправочной станции Elli для медленной зарядки мощностью 44 киловатт.
В 2023 году в Челябинске у дома № 7 по улице Машиностроителей состоялось открытие электрозаправочного комплекса Elli. Объект завоевал у пользователей электротранспорта популярность. В неделю фиксируется около 30 зарядных сессий. Заправочный комплекс ведет видеоаналитику, экомониторинг и может раздавать бесплатный Wi-Fi.
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