В Челябинске заработала электрозаправка Elli от НПО «Электромашина

Электрозаправка снабжена интеллектуальной системой для аналитики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Машиностроителей, 7, НПО «Электромашина» открыла электрозаправочный комплекс Elli. Как сообщили в пресс-службе предприятия, аналогов быстрозарядной станции в России нет.

«Наше предприятие открыло электрозаправочный комплекс с быстрозарядной станцией на 150 киловатт. Аналогов такой ЭЗС в России нет», — отметили в НПО «Электромашина».

Электрозаправочная станция позволяет зарядить машину на 80% всего за 20 минут. Кроме нее в открывшемся комплексе представлена станция для медленной зарядки на 44 киловатта.

Впервые станцию показали на промвыставке «Иннопром» в Екатеринбурге летом 2022 года. Комплекс представляет собой инфраструктурный проект, оснащенный интеллектуальной системой Amasis 2.0. Система обеспечивает видеоаналитику, экомониторинг и возможность раздачи бесплатного Wi-Fi.

Челябинский завод готов предложить комплексное решение ЭЗС «под ключ». Компания оборудует «электрозаправочный хаб» с одной или несколькими станциями. Работа ведется совместно с минэкологии и минпромом региона. Область является пилотной по развитию сети зарядных станций. В настоящий момент идут переговоры с владельцами бензозаправочных сетей о размещении зарядных станций Elli на их площадках.

Директор по стратегическому и инновационному развитию АО «НПО «Электромашина» Леонид Зелепухин заявил, что потенциальные заказчики электрозаправочных станций могут рассчитывать на софинансирование из бюджета. Это возможно, поскольку правительство РФ направляет субсидии на установку станций. Можно компенсировать 60% понесенных затрат. Для этого понадобится выполнить ряд техтребований. В частности, станция должна быть российского производства с минимальной пиковой мощностью 150 киловатт.

Утром 9 июня образец станции показали полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву и губернатору Алексею Текслеру. Делегация познакомилась с изделиями, представленными на выставке в рамках проходящего в Челябинске форума по импортозамещению.

Электрозаправка заработала на оживленной транспортной магистрали в Челябинске Фото: пресс-служба АО «НПО «Электромашина»

Челябинская область вошла в число пилотных регионов, где компании смогут возместить 60% затрат по установке ЭЗС Фото: пресс-служба АО «НПО «Электромашина»

На 80% автомобиль можно зарядить за 20 минут Фото: пресс-служба АО «НПО «Электромашина»