На Украину прибыл третий комплекс Patriot из Германии

05 июля 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

ЗРК был протестирован в Германии, сообщил Мартин Егер Фото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense Третий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot доставили на Украину из Германии. Об этом сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Егер. По его словам, расчет прошел всю необходимую подготовку в ФРГ. «На Украину уже прибыл третий <…> Patriot из Германии», — написал Егер в соцсети X. По словам дипломата, ЗРК был протестирован в ФРГ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что системы Patriot бесполезны против российских авиабомб. По его словам, Украина никогда не сможет заиметь то средство, которое бы сбило все российские ракеты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Третий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot доставили на Украину из Германии. Об этом сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Егер. По его словам, расчет прошел всю необходимую подготовку в ФРГ. «На Украину уже прибыл третий <…> Patriot из Германии», — написал Егер в соцсети X. По словам дипломата, ЗРК был протестирован в ФРГ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что системы Patriot бесполезны против российских авиабомб. По его словам, Украина никогда не сможет заиметь то средство, которое бы сбило все российские ракеты.