На Украину прибыл третий комплекс Patriot из Германии

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ЗРК был протестирован в Германии, сообщил Мартин Егер Фото:

Третий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot доставили на Украину из Германии. Об этом сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Егер. По его словам, расчет прошел всю необходимую подготовку в ФРГ.

«На Украину уже прибыл третий <…> Patriot из Германии», — написал Егер в соцсети X. По словам дипломата, ЗРК был протестирован в ФРГ.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что системы Patriot бесполезны против российских авиабомб. По его словам, Украина никогда не сможет заиметь то средство, которое бы сбило все российские ракеты.

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Третий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot доставили на Украину из Германии. Об этом сообщил немецкий посол в Киеве Мартин Егер. По его словам, расчет прошел всю необходимую подготовку в ФРГ. «На Украину уже прибыл третий <…> Patriot из Германии», — написал Егер в соцсети X. По словам дипломата, ЗРК был протестирован в ФРГ. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что системы Patriot бесполезны против российских авиабомб. По его словам, Украина никогда не сможет заиметь то средство, которое бы сбило все российские ракеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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