Зеленский: системы Patriot бесполезны против российских авиабомб

30 июня 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Зеленский призвал уничтожать российские аэродромы Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не может бороться против российских корректируемых авиационных бомб (КАБов) при помощи поставляемых Западом ЗРК Patriot. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ нужно искать решения против аэродромов, где находятся российские военные самолеты. «Системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами», — сказал Зеленский. Интервью публикует официальный youtube-канал офиса президента Украины. По его словам, Россия сбрасывает в месяц тысячи КАБов на фронте. Ракет, которые могли бы сбить их все, у Украины никогда не будет. Зеленский заявил, что решить проблему авиабомб можно лишь ударами по российским аэродромам. Ранее российский лидер предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Позже Зеленский заявил, что Украина готовит «всеобъемлющий план» того, как, по его мнению, должен завершиться конфликт с Россией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не может бороться против российских корректируемых авиационных бомб (КАБов) при помощи поставляемых Западом ЗРК Patriot. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, ВСУ нужно искать решения против аэродромов, где находятся российские военные самолеты. «Системы Patriot бесполезны для борьбы с российскими авиабомбами», — сказал Зеленский. Интервью публикует официальный youtube-канал офиса президента Украины. По его словам, Россия сбрасывает в месяц тысячи КАБов на фронте. Ракет, которые могли бы сбить их все, у Украины никогда не будет. Зеленский заявил, что решить проблему авиабомб можно лишь ударами по российским аэродромам. Ранее российский лидер предложил Киеву вывести войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказаться от вступления в НАТО для урегулирования конфликта. Украина отказалась от предложения. Позже Зеленский заявил, что Украина готовит «всеобъемлющий план» того, как, по его мнению, должен завершиться конфликт с Россией.