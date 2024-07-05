Екатеринбургского правозащитника, обвиняемого в экстремизме, доставили в суд. Фото, видео

06 июля 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Алексей Соколов уверяет, что его избили при задержании Фото: Илья Московец @ URA.RU В Ленинский районный суд Екатеринбурга доставили правозащитника Алексея Соколова, обвиняемого в распространении экстремистских материалов. Он свою вину отрицает, передает корреспондент URA.RU с места событий. Соколова завели в зал. Из «аквариума» он демонстрировал руку, на которой синяк. Уверяет, что его избили при задержании. Процесс закрыли от прессы — журналистов пустят лишь на оглашение. Соколов был задержан утром 4 июля в квартире своей жены. После этого его увезли в Следственный комитет Ленинского района. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Широкую известность Соколов получил из-за работы с заключенными. Он занимается тем, что отстаивает их права: добивается лучших условий содержания, оказания медицинской помощи. Соколов не раз критиковал деятельность свердловского ГУФСИН. По данным URA.RU, поводом для обвинений также стали публикации в telegram-канале «Правозащитники Урала», где, по версии следствия, создавался негативный образ ведомства. Кроме того там якобы стояли ссылки на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, а ее деятельность запрещена). Осенью прошлого года Соколов стал первым россиянином, который получил административный арест за размещение ссылки на экстремистский в РФ Facebook. За решеткой он провел пять суток. Фото: Илья Московец @ URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинский районный суд Екатеринбурга доставили правозащитника Алексея Соколова, обвиняемого в распространении экстремистских материалов. Он свою вину отрицает, передает корреспондент URA.RU с места событий. Соколова завели в зал. Из «аквариума» он демонстрировал руку, на которой синяк. Уверяет, что его избили при задержании. Процесс закрыли от прессы — журналистов пустят лишь на оглашение. Соколов был задержан утром 4 июля в квартире своей жены. После этого его увезли в Следственный комитет Ленинского района. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Широкую известность Соколов получил из-за работы с заключенными. Он занимается тем, что отстаивает их права: добивается лучших условий содержания, оказания медицинской помощи. Соколов не раз критиковал деятельность свердловского ГУФСИН. По данным URA.RU, поводом для обвинений также стали публикации в telegram-канале «Правозащитники Урала», где, по версии следствия, создавался негативный образ ведомства. Кроме того там якобы стояли ссылки на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, а ее деятельность запрещена). Осенью прошлого года Соколов стал первым россиянином, который получил административный арест за размещение ссылки на экстремистский в РФ Facebook. За решеткой он провел пять суток.