В Ленинский районный суд Екатеринбурга доставили правозащитника Алексея Соколова, обвиняемого в распространении экстремистских материалов. Он свою вину отрицает, передает корреспондент URA.RU с места событий.
Соколова завели в зал. Из «аквариума» он демонстрировал руку, на которой синяк. Уверяет, что его избили при задержании. Процесс закрыли от прессы — журналистов пустят лишь на оглашение.
Соколов был задержан утром 4 июля в квартире своей жены. После этого его увезли в Следственный комитет Ленинского района. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 282.4 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — четыре года лишения свободы. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.
Широкую известность Соколов получил из-за работы с заключенными. Он занимается тем, что отстаивает их права: добивается лучших условий содержания, оказания медицинской помощи. Соколов не раз критиковал деятельность свердловского ГУФСИН. По данным URA.RU, поводом для обвинений также стали публикации в telegram-канале «Правозащитники Урала», где, по версии следствия, создавался негативный образ ведомства. Кроме того там якобы стояли ссылки на Facebook (принадлежит Meta, компания в РФ признана экстремистской, а ее деятельность запрещена).
Осенью прошлого года Соколов стал первым россиянином, который получил административный арест за размещение ссылки на экстремистский в РФ Facebook. За решеткой он провел пять суток.
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