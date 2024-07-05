МИД Украины набросилось на Орбана из-за визита к Путину

МИД Украины выступило с критикой в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его визита в Москву. Министерство недовольно тем, что Орбан не согласовал с властями Украины свою поездку.
«В связи с визитом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву 5 июля 2024 года, МИД отмечает, что решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной», — сообщило министерство в своем telegram-канале. МИД напомнил, что придерживается принципа «никаких договоренностей об Украине без Украины» и призвал все государства соблюдать его.
Виктор Орбан находится с однодневным визитом в Москве. Он приехал для переговоров с российским главой Владимиром Путиным. Премьер Венгрии на приветственном слове рассказал Путину о перспективах переговоров двух стран.
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