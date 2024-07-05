Орбан рассказал Путину о перспективах Венгрии по переговорам с РФ и Украиной

Венгрия намерена стать посредником в диалоге между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, способной поддерживать отношения с обеими сторонами.
«Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной», — заявил Орбан в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский политик также выразил благодарность за теплый прием в России в сложный для страны период.
Ранее сообщалось, что Орбан прибыл в Москву ради переговоров с Путиным. По словам венгерского политика, его поездка в российскую столицу носит миротворческий характер.
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