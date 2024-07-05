Орбан рассказал Путину о перспективах Венгрии по переговорам с РФ и Украиной

Орбан: Венгрия единственная будет поддерживать диалог между РФ и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Орбан считает, что в будущем только Венгрия будет поддерживать диалог между РФ и Украиной
Орбан считает, что в будущем только Венгрия будет поддерживать диалог между РФ и Украиной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Венгрия намерена стать посредником в диалоге между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, способной поддерживать отношения с обеими сторонами. 

«Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной», — заявил Орбан в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский политик также выразил благодарность за теплый прием в России в сложный для страны период.

Ранее сообщалось, что Орбан прибыл в Москву ради переговоров с Путиным. По словам венгерского политика, его поездка в российскую столицу носит миротворческий характер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Венгрия намерена стать посредником в диалоге между Россией и Украиной. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, способной поддерживать отношения с обеими сторонами.  «Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной», — заявил Орбан в ходе беседы с президентом России Владимиром Путиным. Венгерский политик также выразил благодарность за теплый прием в России в сложный для страны период. Ранее сообщалось, что Орбан прибыл в Москву ради переговоров с Путиным. По словам венгерского политика, его поездка в российскую столицу носит миротворческий характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...