Путин раскрыл, о чем говорил с Орбаном в Москве

Путин: основной темой переговоров стала ситуация на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин провел переговоры с Орбаном, в основном диалог касался конфликта на Украине
Путин провел переговоры с Орбаном, в основном диалог касался конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин поделился подробностями своей беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая прошла в Москве. Основной темой разговора стали международные проблемы, в том числе ситуация на Украине.

«Безусловно состоялся достаточно обстоятельный и честный разговор по актуальным международным вопросам. В том числе и по украинскому конфликту. <...> Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности с призывом прекратить огонь и создать условия для мирных переговоров», — заявил Путин после окончания переговоров. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Глава российского государства отметил, что Россия всегда была открыта для дипломатического решения конфликта, однако со стороны Украины и её спонсоров наблюдается нежелание идти на переговоры. Путин также выразил мнение, что Украина и ее народ используются как «таран в борьбе с Россией».

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Президент России Владимир Путин поделился подробностями своей беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая прошла в Москве. Основной темой разговора стали международные проблемы, в том числе ситуация на Украине. «Безусловно состоялся достаточно обстоятельный и честный разговор по актуальным международным вопросам. В том числе и по украинскому конфликту. <...> Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности с призывом прекратить огонь и создать условия для мирных переговоров», — заявил Путин после окончания переговоров. Его слова передает корреспондент URA.RU. Глава российского государства отметил, что Россия всегда была открыта для дипломатического решения конфликта, однако со стороны Украины и её спонсоров наблюдается нежелание идти на переговоры. Путин также выразил мнение, что Украина и ее народ используются как «таран в борьбе с Россией».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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