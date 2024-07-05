Путин раскрыл, о чем говорил с Орбаном в Москве

Президент России Владимир Путин поделился подробностями своей беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которая прошла в Москве. Основной темой разговора стали международные проблемы, в том числе ситуация на Украине.
«Безусловно состоялся достаточно обстоятельный и честный разговор по актуальным международным вопросам. В том числе и по украинскому конфликту. <...> Господин премьер-министр рассказал о своих недавних встречах в Киеве, где он выступил с рядом предложений, в частности с призывом прекратить огонь и создать условия для мирных переговоров», — заявил Путин после окончания переговоров. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Глава российского государства отметил, что Россия всегда была открыта для дипломатического решения конфликта, однако со стороны Украины и её спонсоров наблюдается нежелание идти на переговоры. Путин также выразил мнение, что Украина и ее народ используются как «таран в борьбе с Россией».
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