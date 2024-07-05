Обрушение стены дома в Златоусте назвали контролируемым

Обрушение стены дома № 11 на улице Карла Маркса в Златоусте (Челябинская область) назвали контролируемым. Как URA.RU 5 июля заявили в пресс-службе регоператора по проведению капремонтов, при падении кирпичная колонна порвала кабель системы уличного освещения.
» В четверг, 4 июня, с 16:00 до 17:00, производился контролируемый демонтаж (обрушение) кирпичной колонны. Во время работ произошел порыв кабеля уличного освещения», — отметили в офисе регоператора.
В пресс-службе организации сообщили, что дорожное движение и пешеходный трафик на участке предварительно перекрыли, и к 17 часам все обломки демонтированных конструкций убрали, возобновив проезд и проход. Представители регоператора заметили, что работы по демонтажу проводились с соблюдением всех необходимых мер безопасности, что позволило избежать жертв и пострадавших.
По сведениям регоператора, в настоящее время не работают три светильника, но повреждения изолированы. В начале следующей недели работа линии будет восстановлена.
Дом № 11 на улице Карла Маркса в Златоусте, где произошло попавшее на видео обрушение, является объектом культурного наследия. Работы по демонтажу аварийных конструкций ведет лицензированный Министерство культуры подрядчик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!