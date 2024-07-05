Обрушение стены дома в Златоусте назвали контролируемым

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Последствия падения стены в Златоусте ликвидировали в день обрушения
Последствия падения стены в Златоусте ликвидировали в день обрушения Фото:

Обрушение стены дома № 11 на улице Карла Маркса в Златоусте (Челябинская область) назвали контролируемым. Как URA.RU 5 июля заявили в пресс-службе регоператора по проведению капремонтов, при падении кирпичная колонна порвала кабель системы уличного освещения.

» В четверг, 4 июня, с 16:00 до 17:00, производился контролируемый демонтаж (обрушение) кирпичной колонны. Во время работ произошел порыв кабеля уличного освещения», — отметили в офисе регоператора.

В пресс-службе организации сообщили, что дорожное движение и пешеходный трафик на участке предварительно перекрыли, и к 17 часам все обломки демонтированных конструкций убрали, возобновив проезд и проход. Представители регоператора заметили, что работы по демонтажу проводились с соблюдением всех необходимых мер безопасности, что позволило избежать жертв и пострадавших.

По сведениям регоператора, в настоящее время не работают три светильника, но повреждения изолированы. В начале следующей недели работа линии будет восстановлена.

Дом № 11 на улице Карла Маркса в Златоусте, где произошло попавшее на видео обрушение, является объектом культурного наследия. Работы по демонтажу аварийных конструкций ведет лицензированный Министерство культуры подрядчик.

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Обрушение стены дома № 11 на улице Карла Маркса в Златоусте (Челябинская область) назвали контролируемым. Как URA.RU 5 июля заявили в пресс-службе регоператора по проведению капремонтов, при падении кирпичная колонна порвала кабель системы уличного освещения. » В четверг, 4 июня, с 16:00 до 17:00, производился контролируемый демонтаж (обрушение) кирпичной колонны. Во время работ произошел порыв кабеля уличного освещения», — отметили в офисе регоператора. В пресс-службе организации сообщили, что дорожное движение и пешеходный трафик на участке предварительно перекрыли, и к 17 часам все обломки демонтированных конструкций убрали, возобновив проезд и проход. Представители регоператора заметили, что работы по демонтажу проводились с соблюдением всех необходимых мер безопасности, что позволило избежать жертв и пострадавших. По сведениям регоператора, в настоящее время не работают три светильника, но повреждения изолированы. В начале следующей недели работа линии будет восстановлена. Дом № 11 на улице Карла Маркса в Златоусте, где произошло попавшее на видео обрушение, является объектом культурного наследия. Работы по демонтажу аварийных конструкций ведет лицензированный Министерство культуры подрядчик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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