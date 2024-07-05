Путин назвал принципы сотрудничества России с Венгрией

Россия и Венгрия укрепляют двусторонние отношения, особенно в области энергетики. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. По его словам, ключевыми принципами сотрудничества двух стран являются здоровый прагматизм и взаимная выгода.
«Россия и Венгрия продолжают сотрудничество по ряду направлений, прежде всего в энергетической сфере. И ключевыми принципами являются здоровый прагматизм и взаимная выгода», — заявил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Российский лидер также сообщил о продолжении работы по проекту расширения АЭС «Пакш» в Венгрии. По его словам, это позволит значительно увеличить ее мощность и обеспечить венгерскую экономику доступной и экологически чистой энергией.
Ранее Орбан посетил Москву с деловым визитом. По его словам, он прибыл для продолжения «мирной миссии». Переговоры между премьер-министром Венгрии и российским лидером длились около трех часов.
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