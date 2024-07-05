Переговоры Путина и Орбана завершились, они шли около трех часов

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Орбан и Путин общались около трех часов Фото:

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подошли к концу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Они длились около трех часов.

«Переговоры завершились, члены делегаций уже в зале», — сообщает корреспондент с места событий. Начало переговоров транслировалось на телеканале «Россия-24».

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Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подошли к концу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Они длились около трех часов. «Переговоры завершились, члены делегаций уже в зале», — сообщает корреспондент с места событий. Начало переговоров транслировалось на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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