Переговоры Путина и Орбана завершились, они шли около трех часов

05 июля 2024 в 18:29 Размер текста - 17 +

Орбан и Путин общались около трех часов Фото: Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подошли к концу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Они длились около трех часов. «Переговоры завершились, члены делегаций уже в зале», — сообщает корреспондент с места событий. Начало переговоров транслировалось на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подошли к концу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент URA.RU. Они длились около трех часов. «Переговоры завершились, члены делегаций уже в зале», — сообщает корреспондент с места событий. Начало переговоров транслировалось на телеканале «Россия-24».