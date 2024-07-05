Условие для Украины и шаги для завершения конфликта: о чем Путин и Орбан рассказали журналистам в Москве

Путин: шансы властей Украины победить на выборах равны нулю

05 июля 2024 в 21:04 Размер текста - 17 +

Условия, которые выдвинули Украине Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинули условия для Украины и шаги для завершения конфликта. Об этом они рассказали журналистам на пресс-конференции в Кремле. Спецоперация не завершается из-за нежелания Украины По словам Владимира Путина, Россия уже излагала мирную инициацию для завершения конфликта, и если бы Украина приняла ее, то уже происходила бы реализация, которая привела к мирным переговорам. «Наша мирная инициатива была изложена совсем недавно на моей встрече с руководством МИД Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры», — прокомментировал Путин. По словам Путина и премьер-министра Венгрии, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения спецоперации до победного конца. Саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает возможность продления военного положения на территории Украины. Путин напомнил об условиях завершения спецоперации на Украине Владимир Путин постарался снова разъяснить условия завершения конфликта, где речь пойдет не только о выводе войск, но и других шагах, которые быстрее приведут к решению конфликта. «Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», — дополнил президент. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, где «это должно быть не просто перемирием или временной приостановкой огня, ни какой-то паузой, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться». Мнение Виктора Орбана по поводу окончания СВО Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Кремле, заявил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта «очень далеки друг от друга», и нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению СВО. По словам Орбана, на переговорах он хотел узнать у Владимира Путина, какой самый короткий путь к прекращению спецоперации в Украине. «Европе очень нужен мир. Способы достижения мира я сегодня и обсуждал», — отметил венгерский премьер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить волну ограничений после визита в Россию. Сегодня он прибыл в Россию для проведения пресс-конференции по поводу ситуации на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выдвинули условия для Украины и шаги для завершения конфликта. Об этом они рассказали журналистам на пресс-конференции в Кремле. По словам Владимира Путина, Россия уже излагала мирную инициацию для завершения конфликта, и если бы Украина приняла ее, то уже происходила бы реализация, которая привела к мирным переговорам. «Наша мирная инициатива была изложена совсем недавно на моей встрече с руководством МИД Российской Федерации. Ее реализация, как нам кажется, позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры», — прокомментировал Путин. По словам Путина и премьер-министра Венгрии, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения спецоперации до победного конца. Саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает возможность продления военного положения на территории Украины. Владимир Путин постарался снова разъяснить условия завершения конфликта, где речь пойдет не только о выводе войск, но и других шагах, которые быстрее приведут к решению конфликта. «Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», — дополнил президент. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта, где «это должно быть не просто перемирием или временной приостановкой огня, ни какой-то паузой, которую киевский режим мог бы использовать, чтобы восстановить потери, перегруппироваться и довооружиться». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на пресс-конференции в Кремле, заявил, что позиции России и Украины по урегулированию конфликта «очень далеки друг от друга», и нужно сделать очень много шагов для того, чтобы приблизиться к завершению СВО. По словам Орбана, на переговорах он хотел узнать у Владимира Путина, какой самый короткий путь к прекращению спецоперации в Украине. «Европе очень нужен мир. Способы достижения мира я сегодня и обсуждал», — отметил венгерский премьер. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить волну ограничений после визита в Россию. Сегодня он прибыл в Россию для проведения пресс-конференции по поводу ситуации на Украине.