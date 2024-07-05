Политолог предрек волну ограничений против Орбана за визит к Путину

Политик Перлин: Орбан рискует получить волну ограничений из-за визита в Россию

05 июля 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Виктора Орбана могут ждать санкции из-за визита в Россию Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить волну ограничений после визита к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU. «Ключевой инструмент давления на неугодных политиков — это все-таки критика средств массовой информации, это попытка вывести в какую-то маргинальную плоскость деятельностью неудобного Западу политика, поэтому США и Вашингтон могут развернуть против Орбона волну ограничений. Они могут урезать финансирование дотации в бюджет Венгрии из бюджета Европейского союза», — прокомментировал Перлин. По его словам, стоит ожидать волну критики, ненависти, негатива в западных изданиях подконтрольных Вашингтону и Лондону, а лидеры западного мира всячески препятствуют продолжению боевых действий на Украине, они хотели бы, чтобы Украина воевала бесконечно долго, пока не умрет «последний украинец». Но такой сценарий у обеих сторон конфликта не приветствуется. Также Перлин заявил, что Орбан попытается решить эту задачу путем переговоров. Важно, если Украина будет готова к обсуждению мирного исхода. «Будем надеяться на то, что даже несмотря на критику западных партнеров, Орбан сможет достичь успеха. Если Украина действительно готова к субстантивному и обстоятельному обсуждению мирной инициативы Российской Федерации, то Орбан поможет решить эту задачу. Будем на это надеяться», — добавил политик. Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу разрешения ситуации на Украине. В Евросоюзе уже негативно высказались по поводу этого визита. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить волну ограничений после визита к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU. «Ключевой инструмент давления на неугодных политиков — это все-таки критика средств массовой информации, это попытка вывести в какую-то маргинальную плоскость деятельностью неудобного Западу политика, поэтому США и Вашингтон могут развернуть против Орбона волну ограничений. Они могут урезать финансирование дотации в бюджет Венгрии из бюджета Европейского союза», — прокомментировал Перлин. По его словам, стоит ожидать волну критики, ненависти, негатива в западных изданиях подконтрольных Вашингтону и Лондону, а лидеры западного мира всячески препятствуют продолжению боевых действий на Украине, они хотели бы, чтобы Украина воевала бесконечно долго, пока не умрет «последний украинец». Но такой сценарий у обеих сторон конфликта не приветствуется. Также Перлин заявил, что Орбан попытается решить эту задачу путем переговоров. Важно, если Украина будет готова к обсуждению мирного исхода. «Будем надеяться на то, что даже несмотря на критику западных партнеров, Орбан сможет достичь успеха. Если Украина действительно готова к субстантивному и обстоятельному обсуждению мирной инициативы Российской Федерации, то Орбан поможет решить эту задачу. Будем на это надеяться», — добавил политик. Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу разрешения ситуации на Украине. В Евросоюзе уже негативно высказались по поводу этого визита.