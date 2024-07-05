Политолог предрек волну ограничений против Орбана за визит к Путину

Политик Перлин: Орбан рискует получить волну ограничений из-за визита в Россию
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-подход Путина и Орбана, орбан виктор
Виктора Орбана могут ждать санкции из-за визита в Россию Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить волну ограничений после визита к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU.

«Ключевой инструмент давления на неугодных политиков — это все-таки критика средств массовой информации, это попытка вывести в какую-то маргинальную плоскость деятельностью неудобного Западу политика, поэтому США и Вашингтон могут развернуть против Орбона волну ограничений. Они могут урезать финансирование дотации в бюджет Венгрии из бюджета Европейского союза», — прокомментировал Перлин.

По его словам, стоит ожидать волну критики, ненависти, негатива в западных изданиях подконтрольных Вашингтону и Лондону, а лидеры западного мира всячески препятствуют продолжению боевых действий на Украине, они хотели бы, чтобы Украина воевала бесконечно долго, пока не умрет «последний украинец». Но такой сценарий у обеих сторон конфликта не приветствуется.

Также Перлин заявил, что Орбан попытается решить эту задачу путем переговоров. Важно, если Украина будет готова к обсуждению мирного исхода.

«Будем надеяться на то, что даже несмотря на критику западных партнеров, Орбан сможет достичь успеха. Если Украина действительно готова к субстантивному и обстоятельному обсуждению мирной инициативы Российской Федерации, то Орбан поможет решить эту задачу. Будем на это надеяться», — добавил политик.

Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу разрешения ситуации на Украине. В Евросоюзе уже негативно высказались по поводу этого визита.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может получить волну ограничений после визита к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом рассказал политолог Дмитрий Перлин корреспонденту URA.RU. «Ключевой инструмент давления на неугодных политиков — это все-таки критика средств массовой информации, это попытка вывести в какую-то маргинальную плоскость деятельностью неудобного Западу политика, поэтому США и Вашингтон могут развернуть против Орбона волну ограничений. Они могут урезать финансирование дотации в бюджет Венгрии из бюджета Европейского союза», — прокомментировал Перлин. По его словам, стоит ожидать волну критики, ненависти, негатива в западных изданиях подконтрольных Вашингтону и Лондону, а лидеры западного мира всячески препятствуют продолжению боевых действий на Украине, они хотели бы, чтобы Украина воевала бесконечно долго, пока не умрет «последний украинец». Но такой сценарий у обеих сторон конфликта не приветствуется. Также Перлин заявил, что Орбан попытается решить эту задачу путем переговоров. Важно, если Украина будет готова к обсуждению мирного исхода. «Будем надеяться на то, что даже несмотря на критику западных партнеров, Орбан сможет достичь успеха. Если Украина действительно готова к субстантивному и обстоятельному обсуждению мирной инициативы Российской Федерации, то Орбан поможет решить эту задачу. Будем на это надеяться», — добавил политик. Сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу разрешения ситуации на Украине. В Евросоюзе уже негативно высказались по поводу этого визита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...