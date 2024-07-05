США на неопределенное время отложили совместные учения с Грузией

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США отложили учения с Грузией
США отложили учения с Грузией Фото:

Соединенные Штаты приняли решение отложить совместные учения с Грузией, которые были запланированы на конец июля — начало августа. Об этом сообщило министерство обороны США. По их словам, данное решение связано с пересмотром двусторонних отношений между двумя странами.

«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Грузией. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner», — говорится в заявлении Пентагона. Там же отметили, что причиной пересмотра стали обвинения со стороны Грузии в адрес Вашингтона и западных партнеров в давлении и попытке организации госпереворота.

Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. В поддержку инициативы проголосовали 84 депутата, еще четыре были против. После принятия закона в США ввели визовые ограничения против граждан Грузии.

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Соединенные Штаты приняли решение отложить совместные учения с Грузией, которые были запланированы на конец июля — начало августа. Об этом сообщило министерство обороны США. По их словам, данное решение связано с пересмотром двусторонних отношений между двумя странами. «США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Грузией. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner», — говорится в заявлении Пентагона. Там же отметили, что причиной пересмотра стали обвинения со стороны Грузии в адрес Вашингтона и западных партнеров в давлении и попытке организации госпереворота. Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. В поддержку инициативы проголосовали 84 депутата, еще четыре были против. После принятия закона в США ввели визовые ограничения против граждан Грузии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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