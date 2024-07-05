США на неопределенное время отложили совместные учения с Грузией

Соединенные Штаты приняли решение отложить совместные учения с Грузией, которые были запланированы на конец июля — начало августа. Об этом сообщило министерство обороны США. По их словам, данное решение связано с пересмотром двусторонних отношений между двумя странами.
«США инициировали всеобъемлющий пересмотр двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Грузией. В рамках этого пересмотра США на неопределенный срок отложат учения Noble Partner», — говорится в заявлении Пентагона. Там же отметили, что причиной пересмотра стали обвинения со стороны Грузии в адрес Вашингтона и западных партнеров в давлении и попытке организации госпереворота.
Ранее парламент Грузии принял закон об иноагентах. В поддержку инициативы проголосовали 84 депутата, еще четыре были против. После принятия закона в США ввели визовые ограничения против граждан Грузии.
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