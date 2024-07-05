«Это скандал»: как в Европе отреагировали на визит Орбана к Путину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву 5 июля, где был принят президентом России Владимиром Путиным. Несмотря на заявления венгерского лидера о миротворческой миссии, его поездка спровоцировала острую реакцию в Европе, где политики и СМИ высказались против действий Орбана. Как заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, визит Орбана в Москву связан "с двусторонними отношениями" двух стран. О том, как западные политики оценили поступок венгерского премьер-министра — в материале URA.RU.
Реакция политиков
Европейские лидеры выразили свою позицию, подчеркнув, что Орбан не имеет мандата от ЕС для ведения переговоров с Россией и не может представлять весь Евросоюз. Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель, премьер Эстонии Кайя Каллас, глава Евросовета Шарль Мишель и другие политические деятели осудили действия Орбана как подрывающие основные принципы внешней политики Союза.
«Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы», — заявил глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель. По его словам, визит премьер-министра Венгрии в Москву проходит только в рамках двусторонних отношений между двумя странами. Глава Евросовета Шарль Мишель также отметила отсутствие мандата у Орбана, заявив, что никакие обсуждения по Украине не могут происходить без Украины.
«Орбан ни в коем случае не представляет ЕС или позиции ЕС», — отметила премьер Эстонии Кайя Каллас. По ее словам, Орбан пользуется своей должностью председателя ЕС, чтобы «посеять смуту».
«То, что Орбан постыдно злоупотребляет председательством в Совете ЕС и едет в Кремль без мандата, является скандалом», — заявил председатель комитета по иностранным делам бундестага Майкл Рот. По его словам, премьер-министр Венгрии подрывает основные принципы внешней политики Союза.
Реакция СМИ на визит
Западные СМИ описали поездку Орбана как неожиданную и самопровозглашенную «миссию мира», подчеркивая его позицию как ближайшего партнера Путина в ЕС. Отмечается, что хотя Орбан выразил желание способствовать мирному решению конфликта, его действия вызывают сомнения в его способности решить конфликт на Украине без ущерба для территориальной целостности страны.
«Премьер-министр Венгрии заявил, что не будет вести переговоры от имени ЕС, после того как европейские лидеры предупредили, что он их не представляет», — отметила газета Financial Times. Там же отметили, что по пути в столицу России Орбан признал, что не собирается представлять ЕС в переговорах с Путиным. «Орбан прибыл в Москву с самопровозглашенной „миссией мира“ в пятницу, всего через несколько дней после своего визита в Киев, что вызвало резкую критику со стороны лидеров Евросоюза», — сообщил Bloomberg.
Орбан посетил Россию после его встречи с Зеленским в Киеве. Премьер Венгрии решил рассмотреть возможность прекращения огня для начала переговоров с Россией и выразил намерение укрепить отношения с Украиной.
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