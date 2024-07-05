В Евросоюзе открестились от Орбана на фоне его визита к Путину

Боррель: визит Орбана в Москву связан с отношениями между Венгрией и РФ
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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Евросоюз негативно отреагировал на визит Орбана к Путину Фото:

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину. По его словам, визит Орбана в Москву связан «исключительно с двусторонними отношениями между Венгрией и Россией».

«Позиция ЕС по спецоперации на Украине исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Орбан не представляет ЕС», — подчеркнул Жозеп Боррель в своих социальных сетях.

5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прокомментировал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана к президенту России Владимиру Путину. По его словам, визит Орбана в Москву связан «исключительно с двусторонними отношениями между Венгрией и Россией». «Позиция ЕС по спецоперации на Украине исключает официальные контакты между ЕС и президентом Путиным. Таким образом, премьер-министр Орбан не представляет ЕС», — подчеркнул Жозеп Боррель в своих социальных сетях. 5 июля Виктор Орбан прибыл в Москву, чтобы провести переговоры с Владимиром Путиным по поводу ситуации на Украине. ЕС негативно отреагировали на визит Орбана в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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