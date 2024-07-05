Казахстан начал препятствовать России в параллельном импорте товаров из ЕС

Таможня Казахстана вновь начала задерживать фуры российских грузоперевозчиков
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Микрорайон Вороновка и перекрытая улица Гагарина. Курган, фура, половодье, чрезвычайная ситуация, грузовик, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Казахстан создал помехи для параллельного импорта из стран ЕС в Россию Фото:

Таможенная служба Казахстана возобновила задержку фур российских грузоперевозчиков, перевозящих европейские товары на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в своем обращении к Минтрансу.

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что полуприцепы задерживаются в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров. В письме ведомства сообщается, что подобные действия создают препятствия для эффективного применения механизма перецепки или перегрузки, который действует в России.

В 2022 году в Казахстане задерживали российские фуры с товарами из Европы. Тогда было задержано не менее восьми российских фур.

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Таможенная служба Казахстана возобновила задержку фур российских грузоперевозчиков, перевозящих европейские товары на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в своем обращении к Минтрансу. «Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что полуприцепы задерживаются в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров. В письме ведомства сообщается, что подобные действия создают препятствия для эффективного применения механизма перецепки или перегрузки, который действует в России. В 2022 году в Казахстане задерживали российские фуры с товарами из Европы. Тогда было задержано не менее восьми российских фур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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