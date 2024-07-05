Казахстан начал препятствовать России в параллельном импорте товаров из ЕС

Таможня Казахстана вновь начала задерживать фуры российских грузоперевозчиков

05 июля 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Казахстан создал помехи для параллельного импорта из стран ЕС в Россию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Таможенная служба Казахстана возобновила задержку фур российских грузоперевозчиков, перевозящих европейские товары на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в своем обращении к Минтрансу. «Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что полуприцепы задерживаются в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров. В письме ведомства сообщается, что подобные действия создают препятствия для эффективного применения механизма перецепки или перегрузки, который действует в России. В 2022 году в Казахстане задерживали российские фуры с товарами из Европы. Тогда было задержано не менее восьми российских фур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таможенная служба Казахстана возобновила задержку фур российских грузоперевозчиков, перевозящих европейские товары на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в своем обращении к Минтрансу. «Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что полуприцепы задерживаются в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров. В письме ведомства сообщается, что подобные действия создают препятствия для эффективного применения механизма перецепки или перегрузки, который действует в России. В 2022 году в Казахстане задерживали российские фуры с товарами из Европы. Тогда было задержано не менее восьми российских фур.