Казахстан начал препятствовать России в параллельном импорте товаров из ЕС

Таможенная служба Казахстана возобновила задержку фур российских грузоперевозчиков, перевозящих европейские товары на полуприцепах компаний из стран ЕС. Об этом сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков в своем обращении к Минтрансу.
«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений», — говорится в документе, имеющемся в распоряжении у РБК. Отмечается, что полуприцепы задерживаются в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров. В письме ведомства сообщается, что подобные действия создают препятствия для эффективного применения механизма перецепки или перегрузки, который действует в России.
В 2022 году в Казахстане задерживали российские фуры с товарами из Европы. Тогда было задержано не менее восьми российских фур.
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