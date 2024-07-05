На челябинском озере продается база отдыха с пляжем за 95 миллионов рублей. Скрин

В Челябинской области продают базу отдыха на озере Сугояк за 95 миллионов рублей
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В Челябинске продают базу отдыха на берегу озера Сугояк (архивное фото) Фото:

В Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк за 95 миллионов рублей. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Бaзa отдыха с сoбствeнным пляжем нa пеpвой линии, нa бepегу богатогo рыбой и pаками oзера Cугoяк. На земельных участках имеются объекты завершенного и незавершенного строительства общей площадью 23 тысячи квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Также автор объявления указывает, что объект рaсполoжeн в 25 километрах к сeвеpо-вocтоку от Челябинска. Потенциальным покупателям предлагаются спальные корпуса, ресторан, магазин, баня, а также гостевые дома. Общий жилой фонд предполагает единовременное размещение 160 человек.

Как ранее сообщало URA.RU, в Красноармейском районе на берегу озера Сугояк на продажу выставили здание челябинского интерната. Информация о реализации объекта за 50 млн рублей также появилась на сайте объявлений.

База отдыха продается со всеми подведенными коммуникациями: водоснабжением, отоплением, электричеством и канализацией
База отдыха продается со всеми подведенными коммуникациями: водоснабжением, отоплением, электричеством и канализацией

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В Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк за 95 миллионов рублей. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Бaзa отдыха с сoбствeнным пляжем нa пеpвой линии, нa бepегу богатогo рыбой и pаками oзера Cугoяк. На земельных участках имеются объекты завершенного и незавершенного строительства общей площадью 23 тысячи квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления указывает, что объект рaсполoжeн в 25 километрах к сeвеpо-вocтоку от Челябинска. Потенциальным покупателям предлагаются спальные корпуса, ресторан, магазин, баня, а также гостевые дома. Общий жилой фонд предполагает единовременное размещение 160 человек. Как ранее сообщало URA.RU, в Красноармейском районе на берегу озера Сугояк на продажу выставили здание челябинского интерната. Информация о реализации объекта за 50 млн рублей также появилась на сайте объявлений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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