На челябинском озере продается база отдыха с пляжем за 95 миллионов рублей. Скрин

В Челябинской области продают базу отдыха на озере Сугояк за 95 миллионов рублей

05 июля 2024 в 23:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске продают базу отдыха на берегу озера Сугояк (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк за 95 миллионов рублей. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Бaзa отдыха с сoбствeнным пляжем нa пеpвой линии, нa бepегу богатогo рыбой и pаками oзера Cугoяк. На земельных участках имеются объекты завершенного и незавершенного строительства общей площадью 23 тысячи квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления указывает, что объект рaсполoжeн в 25 километрах к сeвеpо-вocтоку от Челябинска. Потенциальным покупателям предлагаются спальные корпуса, ресторан, магазин, баня, а также гостевые дома. Общий жилой фонд предполагает единовременное размещение 160 человек. Как ранее сообщало URA.RU, в Красноармейском районе на берегу озера Сугояк на продажу выставили здание челябинского интерната. Информация о реализации объекта за 50 млн рублей также появилась на сайте объявлений. База отдыха продается со всеми подведенными коммуникациями: водоснабжением, отоплением, электричеством и канализацией Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/miasskoe/kommercheskaya_nedvizhimost/baza_otdyha_na_pervoy_linii_oz._sugoyak_23000_m_4202341433 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинское области продается база отдыха на озере Сугояк за 95 миллионов рублей. Комплекс зданий расположен в Красноармейский районе неподалеку от береговой линии с пляжем протяженностью в 170 метров. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Бaзa отдыха с сoбствeнным пляжем нa пеpвой линии, нa бepегу богатогo рыбой и pаками oзера Cугoяк. На земельных участках имеются объекты завершенного и незавершенного строительства общей площадью 23 тысячи квадратных метров», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Также автор объявления указывает, что объект рaсполoжeн в 25 километрах к сeвеpо-вocтоку от Челябинска. Потенциальным покупателям предлагаются спальные корпуса, ресторан, магазин, баня, а также гостевые дома. Общий жилой фонд предполагает единовременное размещение 160 человек. Как ранее сообщало URA.RU, в Красноармейском районе на берегу озера Сугояк на продажу выставили здание челябинского интерната. Информация о реализации объекта за 50 млн рублей также появилась на сайте объявлений.