СК завершил расследование в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева*

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Музей Следственного комитета. Екатеринбург , ворота, следственный комитет, ск рф
Пономарева обвиняют в оправдании терроризма Фото:

СК РФ завершил расследование дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Его обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Об этом сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что, находясь на Украине в 2022 году, Пономарев участвовал в трансляции на видеохостинге и давал интервью. В СК заявили, что в ходе этих вступлений он распространял недостоверную информацию о ВС РФ. Ранее сообщалось, что он объявлен в международный розыск.

*Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов, внесен в реестр экстремистов и террористов

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СК РФ завершил расследование дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Его обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Об этом сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что, находясь на Украине в 2022 году, Пономарев участвовал в трансляции на видеохостинге и давал интервью. В СК заявили, что в ходе этих вступлений он распространял недостоверную информацию о ВС РФ. Ранее сообщалось, что он объявлен в международный розыск. *Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов, внесен в реестр экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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