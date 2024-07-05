СК завершил расследование в отношении экс-депутата Госдумы Пономарева*

СК РФ завершил расследование дела против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр экстремистов и террористов). Его обвиняют в оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Столичным СК завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ. Об этом сообщает ТАСС. В ведомстве уточнили, что, находясь на Украине в 2022 году, Пономарев участвовал в трансляции на видеохостинге и давал интервью. В СК заявили, что в ходе этих вступлений он распространял недостоверную информацию о ВС РФ. Ранее сообщалось, что он объявлен в международный розыск.
*Минюст РФ включил Илью Пономарева в список физлиц-иноагентов, внесен в реестр экстремистов и террористов
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