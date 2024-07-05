В Москву пришел ураган «Орхан». Фото, видео

В Москве 5 июля устраняют последствия урагана

06 июля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

Наибольшее количество осадков выпало на северо-западе и севере столицы Фото: Сергей Киселев / АГН Москва Москву вечером 5 июля накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. О надвигающемся урагане в столице власти предупредили в середине недели. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы. По информации департамента ЖКХ Москвы, в ближайшее время ожидается новая волна шквалистового ветра и осадков. Моменты разбушевавшегося циклона — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москву вечером 5 июля накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. О надвигающемся урагане в столице власти предупредили в середине недели. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы. По информации департамента ЖКХ Москвы, в ближайшее время ожидается новая волна шквалистового ветра и осадков. Моменты разбушевавшегося циклона — в материале URA.RU.