05 июля 2024

В Москву пришел ураган «Орхан». Фото, видео

В Москве 5 июля устраняют последствия урагана
© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшее количество осадков выпало на северо-западе и севере столицы Фото:

Москву вечером 5 июля накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. О надвигающемся урагане в столице власти предупредили в середине недели. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы. По информации департамента ЖКХ Москвы, в ближайшее время ожидается новая волна шквалистового ветра и осадков. Моменты разбушевавшегося циклона — в материале URA.RU.

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Москву вечером 5 июля накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. О надвигающемся урагане в столице власти предупредили в середине недели. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы. По информации департамента ЖКХ Москвы, в ближайшее время ожидается новая волна шквалистового ветра и осадков. Моменты разбушевавшегося циклона — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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