Наибольшее количество осадков выпало на северо-западе и севере столицы
Москву вечером 5 июля накрыл сильный ливень с громом и порывами ветра. О надвигающемся урагане в столице власти предупредили в середине недели. За час непогоды в отдельных районах выпало до 20% месячной нормы осадков. Последствия ливня устраняют рабочие и спецтехника, для оперативного реагирования мобилизованы все городские службы. По информации департамента ЖКХ Москвы, в ближайшее время ожидается новая волна шквалистового ветра и осадков. Моменты разбушевавшегося циклона — в материале URA.RU.
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