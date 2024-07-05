05 июля 2024

Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах

Меликов: при терактах погибло много полицейских, потому что атака была подлой
© Служба новостей «URA.RU»
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Террористы напали на пост ДПС 23 июня Фото:
новость из сюжета
В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие

В результате терактов в Дагестане погибло много полицейских, и это произошло из-за того, что боевики напали скрытно и подло. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.

«Нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожиданным, потому что оно, по сути своей, варварское», — заявил глава Дагестана. Глава республики также отметил, что многие погибшие были сотрудниками ДПС и ППС, которые оказались первыми на пути боевиков и пытались предотвратить их проникновение. Он подчеркнул героизм одного из сотрудников, который практически закрыл собой другого человека во время досмотра транспорта.

Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Неизвестные напали на церкви, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В итоге погибли 16 человек.

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В результате терактов в Дагестане погибло много полицейских, и это произошло из-за того, что боевики напали скрытно и подло. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале. «Нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожиданным, потому что оно, по сути своей, варварское», — заявил глава Дагестана. Глава республики также отметил, что многие погибшие были сотрудниками ДПС и ППС, которые оказались первыми на пути боевиков и пытались предотвратить их проникновение. Он подчеркнул героизм одного из сотрудников, который практически закрыл собой другого человека во время досмотра транспорта. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Неизвестные напали на церкви, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В итоге погибли 16 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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