Меликов объяснил большое число жертв среди полицейских при терактах

Меликов: при терактах погибло много полицейских, потому что атака была подлой

06 июля 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Террористы напали на пост ДПС 23 июня Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Дербенте и Махачкале прошли теракты, есть погибшие В результате терактов в Дагестане погибло много полицейских, и это произошло из-за того, что боевики напали скрытно и подло. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале. «Нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожиданным, потому что оно, по сути своей, варварское», — заявил глава Дагестана. Глава республики также отметил, что многие погибшие были сотрудниками ДПС и ППС, которые оказались первыми на пути боевиков и пытались предотвратить их проникновение. Он подчеркнул героизм одного из сотрудников, который практически закрыл собой другого человека во время досмотра транспорта. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Неизвестные напали на церкви, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В итоге погибли 16 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате терактов в Дагестане погибло много полицейских, и это произошло из-за того, что боевики напали скрытно и подло. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале. «Нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожиданным, потому что оно, по сути своей, варварское», — заявил глава Дагестана. Глава республики также отметил, что многие погибшие были сотрудниками ДПС и ППС, которые оказались первыми на пути боевиков и пытались предотвратить их проникновение. Он подчеркнул героизм одного из сотрудников, который практически закрыл собой другого человека во время досмотра транспорта. Теракты в Дагестане произошли 23 июня. Неизвестные напали на церкви, синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В итоге погибли 16 человек.