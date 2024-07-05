Премьер Словакии впервые выступил на публике после покушения

06 июля 2024 в 02:13 Размер текста - 17 +

Фицо впервые выступил перед публикой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил перед публикой после попытки покушения на его жизнь. Он принял участие в церемонии, посвященной празднованию прибытия просветителей святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию, и выступил с речью, сообщает словацкое издание Dennik Posto. «Мы должны построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль», — подчеркнул Роберт Фицо в своем первом публичном выступлении после покушения, пишет Dennik Posto. В своем выступлении Фицо сделал акцент на необходимости противостоять определенным идеологическим течениям, что отражает его политические взгляды. Премьер продолжает курс лечения, направленный на восстановление после полученных ранений. Покушение премьера Словакии Роберта Фицо было совершено в середине мая. Он получил ранение в и брюшную полость. В МВД Словакии подтвердили, что это была попытка убийства. Вскоре стрелявшего задержали. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо впервые выступил перед публикой после попытки покушения на его жизнь. Он принял участие в церемонии, посвященной празднованию прибытия просветителей святых Кирилла и Мефодия в Великую Моравию, и выступил с речью, сообщает словацкое издание Dennik Posto. «Мы должны построить защитный вал против прогрессивной и либеральной идеологии, которая распространяется как раковая опухоль», — подчеркнул Роберт Фицо в своем первом публичном выступлении после покушения, пишет Dennik Posto. В своем выступлении Фицо сделал акцент на необходимости противостоять определенным идеологическим течениям, что отражает его политические взгляды. Премьер продолжает курс лечения, направленный на восстановление после полученных ранений. Покушение премьера Словакии Роберта Фицо было совершено в середине мая. Он получил ранение в и брюшную полость. В МВД Словакии подтвердили, что это была попытка убийства. Вскоре стрелявшего задержали. Им оказался 71-летний писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Юрай Цинтула.