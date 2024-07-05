Офис Зеленского: Киев и Лондон подпишут 100-летнее соглашение

06 июля 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

Разработку соглашения Зеленский и Стармер обсудили по телефону Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили разработку 100-летнего соглашения о двустороннем сотрудничестве. Диалог состоялся в ходе телефонного разговора, сообщил Зеленский. «Рад провести телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобритан», — написал Зеленский в telegram-канале. Информация о разработке договора о 100-летнем партнерстве Украины и Британии появилась в мае этого года. Тогда в Британии заявили, что с помощью такого соглашения у сторон появится возможность построить прочные связи в сфере безопасности, науки и торговли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили разработку 100-летнего соглашения о двустороннем сотрудничестве. Диалог состоялся в ходе телефонного разговора, сообщил Зеленский. «Рад провести телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобритан», — написал Зеленский в telegram-канале. Информация о разработке договора о 100-летнем партнерстве Украины и Британии появилась в мае этого года. Тогда в Британии заявили, что с помощью такого соглашения у сторон появится возможность построить прочные связи в сфере безопасности, науки и торговли.