Офис Зеленского: Киев и Лондон подпишут 100-летнее соглашение

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили разработку 100-летнего соглашения о двустороннем сотрудничестве. Диалог состоялся в ходе телефонного разговора, сообщил Зеленский.
«Рад провести телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобритан», — написал Зеленский в telegram-канале.
Информация о разработке договора о 100-летнем партнерстве Украины и Британии появилась в мае этого года. Тогда в Британии заявили, что с помощью такого соглашения у сторон появится возможность построить прочные связи в сфере безопасности, науки и торговли.
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