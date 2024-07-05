05 июля 2024

Офис Зеленского: Киев и Лондон подпишут 100-летнее соглашение

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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Разработку соглашения Зеленский и Стармер обсудили по телефону Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили разработку 100-летнего соглашения о двустороннем сотрудничестве. Диалог состоялся в ходе телефонного разговора, сообщил Зеленский.

«Рад провести телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобритан», — написал Зеленский в telegram-канале.

Информация о разработке договора о 100-летнем партнерстве Украины и Британии появилась в мае этого года. Тогда в Британии заявили, что с помощью такого соглашения у сторон появится возможность построить прочные связи в сфере безопасности, науки и торговли.

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили разработку 100-летнего соглашения о двустороннем сотрудничестве. Диалог состоялся в ходе телефонного разговора, сообщил Зеленский. «Рад провести телефонный разговор с Киром Стармером в день назначения его новым премьер-министром Великобритании. Обсудили продолжение двусторонней совместной работы, подготовку беспрецедентного 100-летнего соглашения между Украиной и Великобритан», — написал Зеленский в telegram-канале. Информация о разработке договора о 100-летнем партнерстве Украины и Британии появилась в мае этого года. Тогда в Британии заявили, что с помощью такого соглашения у сторон появится возможность построить прочные связи в сфере безопасности, науки и торговли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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