Орбан: подготовка к операции на Украине грозит НАТО самоубийством

06 июля 2024 в 05:49 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан заявил, что действия НАТО противоречат основополагающим ценностям альянса Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует подготовку НАТО к операции на Украине, считая это действие противоречащим оборонительному характеру альянса. Об этом он написал в статье для американского журнала Newsweek перед саммитом НАТО в Вашингтоне. «НАТО приближается к переломному моменту… Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — подчеркивает Орбан в своем обращении, которое опубликовал Newsweek. Виктор Орбан напомнил, что Венгрия стала членом НАТО 25 лет назад благодаря его оборонительному характеру и с тех пор вносит свой вклад в миссии альянса, тратя на оборону 2% ВВП. Однако он выразил опасения по поводу текущего направления действий НАТО. Он отметил, что сегодня все больше голосов в НАТО звучит в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире. Премьер также указал на особое положение Венгрии, которое позволяет стране не участвовать в операциях альянса за пределами его территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует подготовку НАТО к операции на Украине, считая это действие противоречащим оборонительному характеру альянса. Об этом он написал в статье для американского журнала Newsweek перед саммитом НАТО в Вашингтоне. «НАТО приближается к переломному моменту… Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — подчеркивает Орбан в своем обращении, которое опубликовал Newsweek. Виктор Орбан напомнил, что Венгрия стала членом НАТО 25 лет назад благодаря его оборонительному характеру и с тех пор вносит свой вклад в миссии альянса, тратя на оборону 2% ВВП. Однако он выразил опасения по поводу текущего направления действий НАТО. Он отметил, что сегодня все больше голосов в НАТО звучит в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире. Премьер также указал на особое положение Венгрии, которое позволяет стране не участвовать в операциях альянса за пределами его территории.