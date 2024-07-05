05 июля 2024

Орбан: подготовка к операции на Украине грозит НАТО самоубийством

© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Орбан, орбан виктор, orban victor
Виктор Орбан заявил, что действия НАТО противоречат основополагающим ценностям альянса Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует подготовку НАТО к операции на Украине, считая это действие противоречащим оборонительному характеру альянса. Об этом он написал в статье для американского журнала Newsweek перед саммитом НАТО в Вашингтоне.

«НАТО приближается к переломному моменту… Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — подчеркивает Орбан в своем обращении, которое опубликовал Newsweek. Виктор Орбан напомнил, что Венгрия стала членом НАТО 25 лет назад благодаря его оборонительному характеру и с тех пор вносит свой вклад в миссии альянса, тратя на оборону 2% ВВП.

Однако он выразил опасения по поводу текущего направления действий НАТО. Он отметил, что сегодня все больше голосов в НАТО звучит в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире. Премьер также указал на особое положение Венгрии, которое позволяет стране не участвовать в операциях альянса за пределами его территории.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует подготовку НАТО к операции на Украине, считая это действие противоречащим оборонительному характеру альянса. Об этом он написал в статье для американского журнала Newsweek перед саммитом НАТО в Вашингтоне. «НАТО приближается к переломному моменту… Все это противоречит основополагающим ценностям НАТО», — подчеркивает Орбан в своем обращении, которое опубликовал Newsweek. Виктор Орбан напомнил, что Венгрия стала членом НАТО 25 лет назад благодаря его оборонительному характеру и с тех пор вносит свой вклад в миссии альянса, тратя на оборону 2% ВВП. Однако он выразил опасения по поводу текущего направления действий НАТО. Он отметил, что сегодня все больше голосов в НАТО звучит в пользу необходимости или даже неизбежности военной конфронтации с другими геополитическими центрами силы в мире. Премьер также указал на особое положение Венгрии, которое позволяет стране не участвовать в операциях альянса за пределами его территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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