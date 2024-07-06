В Кремле рассказали о связях с Западом по мирной инициативе

Песков: Запад игнорирует мирные предложения Путина по Украине
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Запад игнорирует мирные инициативы Владимира Путина по конфликту на Украине, заявил Дмитрий Песков
Запад игнорирует мирные инициативы Владимира Путина по конфликту на Украине, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидеры западных стран не связывались с Россией по поводу мирных инициатив насчет конфликта на Украине, которые озвучивал глава страны Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

«Нет», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связывались ли западные политики с Кремлем по поводу мирных инициатив Путина. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее российский президент предложил Украине вывести войска с новых российских территорий, чтобы завершить конфликт. По его словам, Россия против заморозки конфликта, она хочет его завершить. Также глава страны отметил, что это было его последним мирным предложением.

Однако в Киеве его отвергли. Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в нем нет «ничего нового», передает МК.RU.

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Лидеры западных стран не связывались с Россией по поводу мирных инициатив насчет конфликта на Украине, которые озвучивал глава страны Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков. «Нет», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связывались ли западные политики с Кремлем по поводу мирных инициатив Путина. Его слова приводит РИА Новости. Ранее российский президент предложил Украине вывести войска с новых российских территорий, чтобы завершить конфликт. По его словам, Россия против заморозки конфликта, она хочет его завершить. Также глава страны отметил, что это было его последним мирным предложением. Однако в Киеве его отвергли. Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в нем нет «ничего нового», передает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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