В Кремле рассказали о связях с Западом по мирной инициативе

Лидеры западных стран не связывались с Россией по поводу мирных инициатив насчет конфликта на Украине, которые озвучивал глава страны Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.
«Нет», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, связывались ли западные политики с Кремлем по поводу мирных инициатив Путина. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее российский президент предложил Украине вывести войска с новых российских территорий, чтобы завершить конфликт. По его словам, Россия против заморозки конфликта, она хочет его завершить. Также глава страны отметил, что это было его последним мирным предложением.
Однако в Киеве его отвергли. Советник главы офиса президента Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в нем нет «ничего нового», передает МК.RU.
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