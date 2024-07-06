NYT: ВСУ застрелили раненого российского пленного, который просил о помощи

06 июля 2024 в 12:14 Размер текста - 17 +

ВСУ убили раненого российского пленного, просившего медицинской помощи, передает Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Об этом сообщает американское издание The New York Times. «Солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Наступили сумерки. Член команды искал бинты. Именно тогда, сказал г-н Гроссе, один из солдат подковылял и выстрелил из своего оружия в торс русского солдата. Тот упал, все еще дыша. Другой солдат выстрелил [в голову]», — написали в издании. Об этом NYT рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе, который видел убийство своими глазами. Он отметил, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий. Гроссе рассказал, как один из членов подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки. Видеозапись этого убийства украинские военные опубликовали, однако момент сдачи солдата вырезали. На Пасху два украинских солдата застрелили офицеров ВСУ за то, что те их оскорбляли. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военный. Он уточнил, что солдаты были в нетрезвом состоянии. Среди убитых был замполит их части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Об этом сообщает американское издание The New York Times. «Солдат просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского. Наступили сумерки. Член команды искал бинты. Именно тогда, сказал г-н Гроссе, один из солдат подковылял и выстрелил из своего оружия в торс русского солдата. Тот упал, все еще дыша. Другой солдат выстрелил [в голову]», — написали в издании. Об этом NYT рассказал медик международного добровольческого отряда на Украине Каспар Гроссе, который видел убийство своими глазами. Он отметил, что это не единственный случай неоправданного убийства в зоне боевых действий. Гроссе рассказал, как один из членов подразделения Chosen бросил гранату в российского солдата, который поднял руки. Видеозапись этого убийства украинские военные опубликовали, однако момент сдачи солдата вырезали. На Пасху два украинских солдата застрелили офицеров ВСУ за то, что те их оскорбляли. Об этом рассказал сдавшийся в плен украинский военный. Он уточнил, что солдаты были в нетрезвом состоянии. Среди убитых был замполит их части.