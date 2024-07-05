В Новом Уренгое к юбилею города планируют украсить автобусы

В Новом Уренгое (ЯНАО) к 50-летнему юбилею города планируют тематически украсить 13 автобусов ЛиАЗ. Тендер был опубликован на сайте госзакупок предприятием автомобильного транспорта город.
«Выполнение работ по тематическому оформлению общественного транспорта в фирменном стиле к 50-летнему юбилею города Новый Уренгой. Полное брендирование предполагает оформление автобусов марки ЛиАЗ в едином, согласованном стиле», — указано в документе.
Планируется украсить 13 автобусов. Срок выполнения работ: 21 рабочий день с момента предоставления заказчиком эскиза. Допускается досрочное выполнение работ.
В 2025 году Новый Уренгой отметит свой 50-летний юбилей. Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы за организацию празднования отвечал вице-премьер правительства РФ Александр Новак. К юбилею власти Ямала намерены построить мини-футбольную арену, галерею-променад, культурный центр, важные медицинские объекты, дороги.
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