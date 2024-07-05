В селе Демарино Челябинской области с 5 по 7 июля проходит XXX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал глава региона Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU.
«В селе Демарино Пластовского района проходит Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. За дни проведения мероприятие на площадках соберутся более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей России. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает корреспондент URA.RU.
На Бажовском фестивале работают гончарные и лоскутные мастерские, а также мастерские пряничных досок, самоцветных украшений, берестяной посуды, корзин из лозы и многие другие площадки. Проводится банный фестиваль, открыта площадка уральской традиционной кухни. Прошел конкурс караваев, участие в котором приняли представители 15 поселений.
На площадке Бажовского фестиваля собрались несколько тысяч гостей со всей России
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В селе Демарино Челябинской области с 5 по 7 июля проходит XXX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал глава региона Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «В селе Демарино Пластовского района проходит Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. За дни проведения мероприятие на площадках соберутся более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей России. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает корреспондент URA.RU. На Бажовском фестивале работают гончарные и лоскутные мастерские, а также мастерские пряничных досок, самоцветных украшений, берестяной посуды, корзин из лозы и многие другие площадки. Проводится банный фестиваль, открыта площадка уральской традиционной кухни. Прошел конкурс караваев, участие в котором приняли представители 15 поселений.