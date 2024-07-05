В Челябинской области проходит Всероссийский Бажовский фестиваль. Фото, видео

06 июля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

В 2024 году проходит юбилейный Бажовский фестиваль Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU В селе Демарино Челябинской области с 5 по 7 июля проходит XXX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал глава региона Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «В селе Демарино Пластовского района проходит Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. За дни проведения мероприятие на площадках соберутся более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей России. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает корреспондент URA.RU. На Бажовском фестивале работают гончарные и лоскутные мастерские, а также мастерские пряничных досок, самоцветных украшений, берестяной посуды, корзин из лозы и многие другие площадки. Проводится банный фестиваль, открыта площадка уральской традиционной кухни. Прошел конкурс караваев, участие в котором приняли представители 15 поселений. На площадке Бажовского фестиваля собрались несколько тысяч гостей со всей России Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU Творческие коллективы готовятся к выступлению Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU Губернатора Текслера встретили с караваем и чак-чаком Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU На фестивале работает площадка, где представлена посуда из бересты Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU Здесь же продается продукция лоскутного шитья Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU Челябинский губернатор пообщался с участниками Бажовского фестиваля Фото: Анастасия Шишкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Демарино Челябинской области с 5 по 7 июля проходит XXX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал глава региона Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «В селе Демарино Пластовского района проходит Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. За дни проведения мероприятие на площадках соберутся более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей России. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает корреспондент URA.RU. На Бажовском фестивале работают гончарные и лоскутные мастерские, а также мастерские пряничных досок, самоцветных украшений, берестяной посуды, корзин из лозы и многие другие площадки. Проводится банный фестиваль, открыта площадка уральской традиционной кухни. Прошел конкурс караваев, участие в котором приняли представители 15 поселений.