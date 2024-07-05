05 июля 2024

В Челябинской области проходит Всероссийский Бажовский фестиваль. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Бажовский фестиваль
В 2024 году проходит юбилейный Бажовский фестиваль Фото:

В селе Демарино Челябинской области с 5 по 7 июля проходит XXX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал глава региона Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU.

«В селе Демарино Пластовского района проходит Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. За дни проведения мероприятие на площадках соберутся более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей России. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает корреспондент URA.RU.

На Бажовском фестивале работают гончарные и лоскутные мастерские, а также мастерские пряничных досок, самоцветных украшений, берестяной посуды, корзин из лозы и многие другие площадки. Проводится банный фестиваль, открыта площадка уральской традиционной кухни. Прошел конкурс караваев, участие в котором приняли представители 15 поселений.

Бажовский фестиваль
На площадке Бажовского фестиваля собрались несколько тысяч гостей со всей России
Фото:
Бажовский фестиваль
Творческие коллективы готовятся к выступлению
Фото:
Бажовский фестиваль
Губернатора Текслера встретили с караваем и чак-чаком
Фото:
Бажовский фестиваль
На фестивале работает площадка, где представлена посуда из бересты
Фото:
Бажовский фестиваль
Здесь же продается продукция лоскутного шитья
Фото:
Бажовский фестиваль
Челябинский губернатор пообщался с участниками Бажовского фестиваля
Фото:

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В селе Демарино Челябинской области с 5 по 7 июля проходит XXX Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал глава региона Алексей Текслер, передает с места события корреспондент URA.RU. «В селе Демарино Пластовского района проходит Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества. За дни проведения мероприятие на площадках соберутся более 240 коллективов и 700 мастеров-ремесленников со всей России. Одним из гостей мероприятия 6 июля стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — сообщает корреспондент URA.RU. На Бажовском фестивале работают гончарные и лоскутные мастерские, а также мастерские пряничных досок, самоцветных украшений, берестяной посуды, корзин из лозы и многие другие площадки. Проводится банный фестиваль, открыта площадка уральской традиционной кухни. Прошел конкурс караваев, участие в котором приняли представители 15 поселений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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