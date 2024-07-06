Зеленский раскрыл, сколько обменов военнопленными провели Россия и Украина

Владимир Зеленский заявил, что провел с Россией 53 обмена военнопленными
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в рамках которых были возвращены более трех тысяч человек. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, на Украине, рядом со своими родными», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что продолжает искать пути для обмена военнопленными с Россией.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала более чем о 40 обменах. Она назвала диалог по обмену сложным, однако заверила, что он продолжится.
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