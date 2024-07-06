В мире Украина Зеленский раскрыл, сколько обменов военнопленными провели Россия и Украина Зеленский заявил, что ищет пути обмена военнопленными 06 июля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский заявил, что провел с Россией 53 обмена военнопленными Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в рамках которых были возвращены более трех тысяч человек. Об этом он написал в своем telegram-канале. «53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, на Украине, рядом со своими родными», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что продолжает искать пути для обмена военнопленными с Россией. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала более чем о 40 обменах. Она назвала диалог по обмену сложным, однако заверила, что он продолжится. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в рамках которых были возвращены более трех тысяч человек. Об этом он написал в своем telegram-канале. «53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, на Украине, рядом со своими родными», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что продолжает искать пути для обмена военнопленными с Россией. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала более чем о 40 обменах. Она назвала диалог по обмену сложным, однако заверила, что он продолжится. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям