Зеленский раскрыл, сколько обменов военнопленными провели Россия и Украина

Зеленский заявил, что ищет пути обмена военнопленными
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский заявил, что провел с Россией 53 обмена военнопленными Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в рамках которых были возвращены более трех тысяч человек. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, на Украине, рядом со своими родными», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что продолжает искать пути для обмена военнопленными с Россией.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала более чем о 40 обменах. Она назвала диалог по обмену сложным, однако заверила, что он продолжится.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта с Россией было проведено 53 обмена пленными, в рамках которых были возвращены более трех тысяч человек. Об этом он написал в своем telegram-канале. «53 обмена. 3310 наших людей, уже дома, на Украине, рядом со своими родными», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что продолжает искать пути для обмена военнопленными с Россией. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщала более чем о 40 обменах. Она назвала диалог по обмену сложным, однако заверила, что он продолжится.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...