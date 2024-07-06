ВС РФ уничтожили стоянки украинских беспилотников на двух аэродромах

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ВС РФ ударили также по хранилищу топлива (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили стоянки украинских беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщает Минобороны России.

«Склад авиационных средств поражения и стоянки БПЛА Bayraktar ликвидированы в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ на двух военных аэродромах Украины», — сообщили в ведомстве. Также под удар попали и были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, откуда снабжались части ВСУ.

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Российские войска уничтожили стоянки украинских беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщает Минобороны России. «Склад авиационных средств поражения и стоянки БПЛА Bayraktar ликвидированы в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ на двух военных аэродромах Украины», — сообщили в ведомстве. Также под удар попали и были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, откуда снабжались части ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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