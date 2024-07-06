ВС РФ уничтожили стоянки украинских беспилотников на двух аэродромах

Российские войска уничтожили стоянки украинских беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщает Минобороны России.
«Склад авиационных средств поражения и стоянки БПЛА Bayraktar ликвидированы в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ на двух военных аэродромах Украины», — сообщили в ведомстве. Также под удар попали и были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, откуда снабжались части ВСУ.
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