ВС РФ уничтожили стоянки украинских беспилотников на двух аэродромах

06 июля 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

ВС РФ ударили также по хранилищу топлива (фото из архива) Фото: U.S. Army / Spc. Austin Steinborn новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили стоянки украинских беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщает Минобороны России. «Склад авиационных средств поражения и стоянки БПЛА Bayraktar ликвидированы в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ на двух военных аэродромах Украины», — сообщили в ведомстве. Также под удар попали и были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, откуда снабжались части ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска уничтожили стоянки украинских беспилотников Bayraktar на двух военных аэродромах и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса С-300ПС. Об этом сообщает Минобороны России. «Склад авиационных средств поражения и стоянки БПЛА Bayraktar ликвидированы в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ на двух военных аэродромах Украины», — сообщили в ведомстве. Также под удар попали и были уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПС. Поражены нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, откуда снабжались части ВСУ.