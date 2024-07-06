СК: при взрыве газа в котельной Волгограда погибли двое

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При взрыве на КНС-4 в Волгограде погибли два человека, сообщили в СК
При взрыве на КНС-4 в Волгограде погибли два человека, сообщили в СК Фото:

В результате взрыва на канализационно-насосной станции (КНС-4) в Красноармейском районе Волгограда погибли два человека. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

«Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде», — сообщили РИА Новости со ссылкой на СК. В ведомстве также сообщили об открытии уголовного дела по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ». По версии следствия, предварительная причина происшествия — нарушения при сварочных работах.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с докладом главы Волгограда о ситуации. По его поручению на место ЧП выехали заместитель губернатора Олег Николаев и глава города Владимир Марченко.

На месте происшествия работают экстренные службы, ведется расследование причин обрушения. Предварительно, под обрушенными конструкциями могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что на очистных сооружениях в Красноармейском районе в Волгограде произошло обрушение несущих конструкций.  Во время ЧП на станции находилось восемь человек.

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В результате взрыва на канализационно-насосной станции (КНС-4) в Красноармейском районе Волгограда погибли два человека. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту происшествия. «Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде», — сообщили РИА Новости со ссылкой на СК. В ведомстве также сообщили об открытии уголовного дела по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ». По версии следствия, предварительная причина происшествия — нарушения при сварочных работах. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с докладом главы Волгограда о ситуации. По его поручению на место ЧП выехали заместитель губернатора Олег Николаев и глава города Владимир Марченко. На месте происшествия работают экстренные службы, ведется расследование причин обрушения. Предварительно, под обрушенными конструкциями могут находиться люди. Ранее сообщалось, что на очистных сооружениях в Красноармейском районе в Волгограде произошло обрушение несущих конструкций.  Во время ЧП на станции находилось восемь человек. «„‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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