СК: при взрыве газа в котельной Волгограда погибли двое

В результате взрыва на канализационно-насосной станции (КНС-4) в Красноармейском районе Волгограда погибли два человека. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.
«Два человека погибли при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде», — сообщили РИА Новости со ссылкой на СК. В ведомстве также сообщили об открытии уголовного дела по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ». По версии следствия, предварительная причина происшествия — нарушения при сварочных работах.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ознакомился с докладом главы Волгограда о ситуации. По его поручению на место ЧП выехали заместитель губернатора Олег Николаев и глава города Владимир Марченко.
На месте происшествия работают экстренные службы, ведется расследование причин обрушения. Предварительно, под обрушенными конструкциями могут находиться люди.
Ранее сообщалось, что на очистных сооружениях в Красноармейском районе в Волгограде произошло обрушение несущих конструкций. Во время ЧП на станции находилось восемь человек.
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