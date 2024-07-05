В Екатеринбурге полицейские вышли с рейдами на водоемы города. 6 и 7 июня сотрудники МВД будут патрулировать и вести профилактическую работу на озере Шарташ, Верх-Исетском пляже и в других местах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе полиции Екатеринбурга.
«В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, сотрудники полиции проводят патрулирование береговой зоны водных объектов озера Шарташ, Нижнеисетского пруда, Верх-Исетского пляжа, озера Калиновские разрезы, водоемы в центральной части города… Мероприятие продлится все выходные, 6, 7 июля», — сообщили в ведомстве.
В рамках рейда полицейские напоминают гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей и ответственности за неисполнение данных родительских обязанностей. В МВД подчеркнули, что практически ни один летний сезон не обходится без трагедий на водоемах.
Полицейские возобновили профилактическую работу на водных объектах в период, когда множество людей стало погибать в реках и озерах. В поселке Юшкова Свердловской области 6 июля утонул ребенок, а всего с начала лета в регионе утонули 22 человека.
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