05 июля 2024

В Екатеринбурге полиция нагрянула с рейдом на водоемы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции будут патрулировать водоемы города все выходные (архивное фото)
Сотрудники полиции будут патрулировать водоемы города все выходные (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полицейские вышли с рейдами на водоемы города. 6 и 7 июня сотрудники МВД будут патрулировать и вести профилактическую работу на озере Шарташ, Верх-Исетском пляже и в других местах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе полиции Екатеринбурга.

«В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, сотрудники полиции проводят патрулирование береговой зоны водных объектов озера Шарташ, Нижнеисетского пруда, Верх-Исетского пляжа, озера Калиновские разрезы, водоемы в центральной части города… Мероприятие продлится все выходные, 6, 7 июля», — сообщили в ведомстве.

В рамках рейда полицейские напоминают гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей и ответственности за неисполнение данных родительских обязанностей. В МВД подчеркнули, что практически ни один летний сезон не обходится без трагедий на водоемах.

Полицейские возобновили профилактическую работу на водных объектах в период, когда множество людей стало погибать в реках и озерах. В поселке Юшкова Свердловской области 6 июля утонул ребенок, а всего с начала лета в регионе утонули 22 человека.

Рейды пройдут 6 и 7 июня
Рейды пройдут 6 и 7 июня
Фото:

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В Екатеринбурге полицейские вышли с рейдами на водоемы города. 6 и 7 июня сотрудники МВД будут патрулировать и вести профилактическую работу на озере Шарташ, Верх-Исетском пляже и в других местах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе полиции Екатеринбурга. «В целях обеспечения безопасности, профилактики несчастных случаев, связанных с получением травм и гибелью детей на водоемах, сотрудники полиции проводят патрулирование береговой зоны водных объектов озера Шарташ, Нижнеисетского пруда, Верх-Исетского пляжа, озера Калиновские разрезы, водоемы в центральной части города… Мероприятие продлится все выходные, 6, 7 июля», — сообщили в ведомстве. В рамках рейда полицейские напоминают гражданам о мерах по обеспечению безопасности детей и ответственности за неисполнение данных родительских обязанностей. В МВД подчеркнули, что практически ни один летний сезон не обходится без трагедий на водоемах. Полицейские возобновили профилактическую работу на водных объектах в период, когда множество людей стало погибать в реках и озерах. В поселке Юшкова Свердловской области 6 июля утонул ребенок, а всего с начала лета в регионе утонули 22 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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