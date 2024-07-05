В Екатеринбурге на турнире по кулачным боям RCC Hard 9 бойцы супербоя Александр Гроссмейстер Сидоренко и Андрей Цыган Чеботарев получили рекордный бонус за самый зрелищный бой турнира. О специальном призе от мецената и основателя РМК Игоря Алтушкина объявили в начале соревнования, передает корреспондент URA.RU.
«Основатель лиг систем RCC Игорь Алексеевич Алтушкин только что учредил специальный приз для бойцов одной пары, которые покажут лучший бой вечера. Сумма один миллион рублей. Такого еще не было», — сказал ведущий.
Гроссмейстер проиграл поединок единогласным судейским решением, но поблагодарил публику и сказал: «Надеюсь, подтвердил аббревиатуру — супербой и вам сильно понравилось. В следующий раз, постараюсь, еще более интересный бой провести».
Кулачная лига RCC существует чуть более года и стандартный приз за зрелищность составляет 50 000 руб. для победителя. Обычно 1 млн рублей выдают за победу в Гран-при своей весовой категории. На RCC Hard 8 определился первый чемпион организации полусреднего веса. Андрей Саратов выиграл чемпионский кулон досрочно из-за соперника не влезшего в весовую категорию и на ринге, отправив Максима Сульгина в нокаут.
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