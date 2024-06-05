Главный ювелир российских звезд создал уникальный кулон для уральских бойцов. Фото

05 июня 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Путь от идеи до создания финальной версии кулона занял полгода Фото: представители RCC Известный ювелир Mozi J (Дмитрий Кузнецов), работающий с российскими звездами, создал уникальный чемпионский кулон для ведущей лиги кулачных боев RCC Hard (штаб-квартира в Екатеринбурге). Брутальную цепь будут вручать победителям турниров лиги. Об этом URA.RU рассказали представители организации. «Уникальные кулоны будут вручать чемпионам организации RCC. Первый сильнейший боец определится уже в эту субботу [8 июня] на стадионном турнире RCC Hard. На титул претендуют два финалиста гран-при — Максим Сульгин и Андрей Саратов», — говорится в сообщении. Кулон собран из 66 ювелирных деталей, на которые понадобилось 700 граммов серебра, 40 граммов чистой меди и 13 граммов золота. Отмечается, что команда Mozi J успела поработать со многими хип-хоп-исполнителями. Их украшения носят ST, Jah Khalib, Kizaru, OG Buda, группа «Недры», ATL, Pharaoh, T-Fest и десятки других известных рэперов. Также с участием Кузнецова было разработано несколько проектов хоккейного клуба «Сибирь», «Медийной футбольной лигой» и зимнего фестиваля New Star Camp 2024. Масштабный турнир по кулачным боям пройдет на арене КРК «Уралец». Со-главным поединком станет реванш звездного кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Последний раз бойцы встречались год назад, тогда Гаджи получил перелом руки. Кулоны будут вручать чемпионам уральской лиги единоборств Фото: представители RCC Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Известный ювелир Mozi J (Дмитрий Кузнецов), работающий с российскими звездами, создал уникальный чемпионский кулон для ведущей лиги кулачных боев RCC Hard (штаб-квартира в Екатеринбурге). Брутальную цепь будут вручать победителям турниров лиги. Об этом URA.RU рассказали представители организации. «Уникальные кулоны будут вручать чемпионам организации RCC. Первый сильнейший боец определится уже в эту субботу [8 июня] на стадионном турнире RCC Hard. На титул претендуют два финалиста гран-при — Максим Сульгин и Андрей Саратов», — говорится в сообщении. Кулон собран из 66 ювелирных деталей, на которые понадобилось 700 граммов серебра, 40 граммов чистой меди и 13 граммов золота. Отмечается, что команда Mozi J успела поработать со многими хип-хоп-исполнителями. Их украшения носят ST, Jah Khalib, Kizaru, OG Buda, группа «Недры», ATL, Pharaoh, T-Fest и десятки других известных рэперов. Также с участием Кузнецова было разработано несколько проектов хоккейного клуба «Сибирь», «Медийной футбольной лигой» и зимнего фестиваля New Star Camp 2024. Масштабный турнир по кулачным боям пройдет на арене КРК «Уралец». Со-главным поединком станет реванш звездного кулачника Гаджи Автомата и бразильца Фернандо Родригеса. Последний раз бойцы встречались год назад, тогда Гаджи получил перелом руки.