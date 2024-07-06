В Одессе неонацист и поджигатель Дома профсоюзов избил фитнес-тренера

Известный украинский неонацист Демьян Ганул, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов, напал в Одессе на местного фитнес-тренера. Конфликт возник после того, как тренер высказался в адрес военнослужащего ВСУ, в результате чего Ганул применил силу.
По информации украинского издания «Новости Live» одесский тренер грубо высказался в адрес военнослужащего ВСУ, после чего Ганул приехал к нему и избил мужчину. "Впоследствии Демьян Ганул опубликовал очередное видео, где видно, как "спортсмена" сажают в автобус", — передает издание. Тренеру вручили повестку, после чего отвезли проходить военно-врачебную комиссию.
Демьян Ганул известен своей деятельностью в рамках организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Он также причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России, передает 360.ru.
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