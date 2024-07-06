В Одессе неонацист и поджигатель Дома профсоюзов избил фитнес-тренера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Неонацист Демьян Ганула, избил тренера за оскорбления в сторону солдата ВСУ
Неонацист Демьян Ганула, избил тренера за оскорбления в сторону солдата ВСУ Фото:

Известный украинский неонацист Демьян Ганул, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов, напал в Одессе на местного фитнес-тренера. Конфликт возник после того, как тренер высказался в адрес военнослужащего ВСУ, в результате чего Ганул применил силу.

По информации украинского издания «Новости Live» одесский тренер грубо высказался в адрес военнослужащего ВСУ, после чего Ганул приехал к нему и избил мужчину. "Впоследствии Демьян Ганул опубликовал очередное видео, где видно, как "спортсмена" сажают в автобус", — передает издание. Тренеру вручили повестку, после чего отвезли проходить военно-врачебную комиссию.

Демьян Ганул известен своей деятельностью в рамках организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Он также причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России, передает 360.ru

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный украинский неонацист Демьян Ганул, один из организаторов поджога здания Дома профсоюзов, напал в Одессе на местного фитнес-тренера. Конфликт возник после того, как тренер высказался в адрес военнослужащего ВСУ, в результате чего Ганул применил силу. По информации украинского издания «Новости Live» одесский тренер грубо высказался в адрес военнослужащего ВСУ, после чего Ганул приехал к нему и избил мужчину. "Впоследствии Демьян Ганул опубликовал очередное видео, где видно, как "спортсмена" сажают в автобус", — передает издание. Тренеру вручили повестку, после чего отвезли проходить военно-врачебную комиссию. Демьян Ганул известен своей деятельностью в рамках организации «Правый сектор» (запрещенная в России экстремистская организация). Он также причастен к трагическим событиям в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014 года. Басманный суд Москвы заочно арестовал Ганула, объявив его в международный розыск за уничтожение памятников воинской славы России, передает 360.ru. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...