Под завалами в Волгограде могут оставаться три человека

06 июля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

В результате взрыва три человека получили травмы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Под завалами на насосной станции в Волгограде, где днем 6 июля взорвался газ, могут оставаться люди. По информации экстренных служб, неизвестна судьба как минимум трех человек. «Три человека могут оставаться под завалами на насосной станции», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее стало известно о двух погибших в результате ЧП. Еще три человека ранены. Новость по теме В Волгограде взорвался газ в котельной, есть жертвы: главное о ЧП к этому часу Взрыв газа произошел на канализационно-насосной станции (КНС-4). В результате обрушились несущие конструкции объекта. На момент происшествия на станции были восемь работников, трое из них получили травмы. Сформирован оперативный штаб, возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами на насосной станции в Волгограде, где днем 6 июля взорвался газ, могут оставаться люди. По информации экстренных служб, неизвестна судьба как минимум трех человек. «Три человека могут оставаться под завалами на насосной станции», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее стало известно о двух погибших в результате ЧП. Еще три человека ранены. Взрыв газа произошел на канализационно-насосной станции (КНС-4). В результате обрушились несущие конструкции объекта. На момент происшествия на станции были восемь работников, трое из них получили травмы. Сформирован оперативный штаб, возбуждено уголовное дело.