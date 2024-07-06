Под завалами в Волгограде могут оставаться три человека

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Новостройки. Челябинск, неотложка, медицина, скорая помощь
В результате взрыва три человека получили травмы Фото:

Под завалами на насосной станции в Волгограде, где днем 6 июля взорвался газ, могут оставаться люди. По информации экстренных служб, неизвестна судьба как минимум трех человек.

«Три человека могут оставаться под завалами на насосной станции», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее стало известно о двух погибших в результате ЧП. Еще три человека ранены.

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Взрыв газа произошел на канализационно-насосной станции (КНС-4). В результате обрушились несущие конструкции объекта. На момент происшествия на станции были восемь работников, трое из них получили травмы. Сформирован оперативный штаб, возбуждено уголовное дело.

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Под завалами на насосной станции в Волгограде, где днем 6 июля взорвался газ, могут оставаться люди. По информации экстренных служб, неизвестна судьба как минимум трех человек. «Три человека могут оставаться под завалами на насосной станции», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее стало известно о двух погибших в результате ЧП. Еще три человека ранены. Взрыв газа произошел на канализационно-насосной станции (КНС-4). В результате обрушились несущие конструкции объекта. На момент происшествия на станции были восемь работников, трое из них получили травмы. Сформирован оперативный штаб, возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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