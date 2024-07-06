Под завалами в Волгограде могут оставаться три человека

Под завалами на насосной станции в Волгограде, где днем 6 июля взорвался газ, могут оставаться люди. По информации экстренных служб, неизвестна судьба как минимум трех человек.
«Три человека могут оставаться под завалами на насосной станции», — передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Ранее стало известно о двух погибших в результате ЧП. Еще три человека ранены.
Взрыв газа произошел на канализационно-насосной станции (КНС-4). В результате обрушились несущие конструкции объекта. На момент происшествия на станции были восемь работников, трое из них получили травмы. Сформирован оперативный штаб, возбуждено уголовное дело.
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