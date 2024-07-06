Welt: подрыв «Северных потоков» планировался в 2014 году

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Подрыв «Северных потоков» планировали до вхождения Крыма в состав России Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировали еще до вступления Крыма в состав России и начала специальной военной операции на Украине. Об этом написали Welt, опираясь на данные немецких и международных следователей и спецслужб.

«Подрыв трех ниток газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток-2“ планировался еще в 2014 году. Летом 2023 года польская разведка передала BND данные о лицах, которые могут быть связаны с подрывом и предположительно „иметь связь с Москвой“. Среди них были члены экипажа яхты „Андромеда“, у которых было российское гражданство, из-за чего польские разведслужбы считают Россию заказчиком подрыва», — пишет Welt.

По данным Welt, исполнители подрыва установили взрывные устройства на газопроводах. За неделю до взрывов яхта была в польском городе Колобжеге и Польша до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра яхты. Есть предположения, что в этом замешаны «американские и польские агенты».

Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили расследование, однако Германия продолжает выяснять обстоятельства происшествий.

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Подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» планировали еще до вступления Крыма в состав России и начала специальной военной операции на Украине. Об этом написали Welt, опираясь на данные немецких и международных следователей и спецслужб. «Подрыв трех ниток газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток-2“ планировался еще в 2014 году. Летом 2023 года польская разведка передала BND данные о лицах, которые могут быть связаны с подрывом и предположительно „иметь связь с Москвой“. Среди них были члены экипажа яхты „Андромеда“, у которых было российское гражданство, из-за чего польские разведслужбы считают Россию заказчиком подрыва», — пишет Welt. По данным Welt, исполнители подрыва установили взрывные устройства на газопроводах. За неделю до взрывов яхта была в польском городе Колобжеге и Польша до сих не передала немецким следователям видеозаписи, сделанные во время досмотра яхты. Есть предположения, что в этом замешаны «американские и польские агенты». Инциденты на газопроводах «Северный поток» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Швеция и Дания в феврале 2024 года прекратили расследование, однако Германия продолжает выяснять обстоятельства происшествий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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