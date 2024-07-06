Мирошник: киевский режим ответит за жестокое убийство российского пленного

06 июля 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Москва потребует ответа от Киева за убийство российского пленного Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что военные ВСУ убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. По его словам, Москва потребует от международных организаций провести верификацию опубликованной информации и привлечь украинские власти к ответственности. «В случае ее подтверждения, это можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов международного гуманитарного права и должно быть отнесено к военным преступлениям», — рассказал Мирошник изданию «РИА Новости». Он также отметил, что это далеко не первый факт бесчеловечных издевательств над российскими солдатами со стороны Украины. На данный момент есть случаи пыток, которые уже идентифицированы экспертами ООН. В сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские солдаты отправили российских военнопленных на минное поле. Также совсем недавно появился случай неоправданного убийства в зоне боевых действий. Украинский солдат бросил гранату в российского солдата, который поднял руки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что военные ВСУ убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. По его словам, Москва потребует от международных организаций провести верификацию опубликованной информации и привлечь украинские власти к ответственности. «В случае ее подтверждения, это можно квалифицировать как нарушение ключевых норм и принципов международного гуманитарного права и должно быть отнесено к военным преступлениям», — рассказал Мирошник изданию «РИА Новости». Он также отметил, что это далеко не первый факт бесчеловечных издевательств над российскими солдатами со стороны Украины. На данный момент есть случаи пыток, которые уже идентифицированы экспертами ООН. В сентябре 2023 года опубликовали видеоролик, на котором украинские солдаты отправили российских военнопленных на минное поле. Также совсем недавно появился случай неоправданного убийства в зоне боевых действий. Украинский солдат бросил гранату в российского солдата, который поднял руки.