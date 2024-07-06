06 июля 2024

СК расследует убийство ВСУ безоружного российского пленного

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО Александр Пылков. Курган , автомат калашникова, автомат, оружие, триколор, военная одежда, сво
СК РФ расследует дело об убийстве ВСУ безоружного российского военного Фото:

СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. В пресс-службе ведомства заявили, что будут детально изучать очередные преступления вооруженных формирований Киева.

«В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного. Он был убит выстрелом в голову. Ведется расследование», — говорится в сообщении СК.

Кроме того, Следственный комитет РФ займется расследованием инцидентов, связанных с действиями ВСУ, включая обстрел Киевского района Донецка, где погиб мирный житель и получил ранения другой, а также ранения водителя в Суджанском районе Курской области.

Ранее URA.RU сообщало, что военные ВСУ убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Россия потребует от международных организаций провести верификацию опубликованной информации и привлечь украинские власти к ответственности.

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СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. В пресс-службе ведомства заявили, что будут детально изучать очередные преступления вооруженных формирований Киева. «В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного. Он был убит выстрелом в голову. Ведется расследование», — говорится в сообщении СК. Кроме того, Следственный комитет РФ займется расследованием инцидентов, связанных с действиями ВСУ, включая обстрел Киевского района Донецка, где погиб мирный житель и получил ранения другой, а также ранения водителя в Суджанском районе Курской области. Ранее URA.RU сообщало, что военные ВСУ убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Россия потребует от международных организаций провести верификацию опубликованной информации и привлечь украинские власти к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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