СК расследует убийство ВСУ безоружного российского пленного

07 июля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

СК РФ расследует дело об убийстве ВСУ безоружного российского военного Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. В пресс-службе ведомства заявили, что будут детально изучать очередные преступления вооруженных формирований Киева. «В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного. Он был убит выстрелом в голову. Ведется расследование», — говорится в сообщении СК. Кроме того, Следственный комитет РФ займется расследованием инцидентов, связанных с действиями ВСУ, включая обстрел Киевского района Донецка, где погиб мирный житель и получил ранения другой, а также ранения водителя в Суджанском районе Курской области. Ранее URA.RU сообщало, что военные ВСУ убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Россия потребует от международных организаций провести верификацию опубликованной информации и привлечь украинские власти к ответственности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СК РФ начал расследование убийства безоружного российского военнопленного, совершенного Вооруженными силами Украины. В пресс-службе ведомства заявили, что будут детально изучать очередные преступления вооруженных формирований Киева. «В СМИ распространяется информация о совершении преступления в отношении раненого российского военнопленного. Он был убит выстрелом в голову. Ведется расследование», — говорится в сообщении СК. Кроме того, Следственный комитет РФ займется расследованием инцидентов, связанных с действиями ВСУ, включая обстрел Киевского района Донецка, где погиб мирный житель и получил ранения другой, а также ранения водителя в Суджанском районе Курской области. Ранее URA.RU сообщало, что военные ВСУ убили российского пленного, который просил о медицинской помощи. По словам посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Россия потребует от международных организаций провести верификацию опубликованной информации и привлечь украинские власти к ответственности.