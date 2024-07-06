В Миассе Челябинской области 6 июля прошел концерт рок-группы «Чайф», приуроченный 80-летию первого грузовика, сошедшего с конвейера завода «Урал». Музыкальный коллектив исполнил для жителей и гостей города самые известные песни.
«Аргентина- Ямайка», «Ой-йо», «Не спеши», «Не дай мне повод», «Оранжевое настроение». Группа «Чайф» в Миассе! Отличный праздник, спасибо организаторам», — пишут в соцсети пришедшие на мероприятие.
Как сообщало URA.RU ранее, программа праздника, приуроченного к 80-летию первого автомобиля автозавода «Урал», была запланирована на центральной площади Миасса. За музыкальное сопровождение также отвечали миасская группа «МП-3» и DJ Леонид Руденко. Завершил празднование масштабный фейерверк.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!