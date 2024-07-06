06 июля 2024
05 июля 2024

Группа «Чайф» исполнила хиты на празднике в честь первого челябинского грузовика. Фото, видео

Группа «Чайф» выступила на празднике автозавода «Урал» в Миассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Общественный форум в поддержку кандидатуры Евгения Куйвашева. Екатеринбург, шахрин владимир, группа чайф
Уральская группа «Чайф» сыграла в Миассе свои самые известные песни Фото:

В Миассе Челябинской области 6 июля прошел концерт рок-группы «Чайф», приуроченный 80-летию первого грузовика, сошедшего с конвейера завода «Урал». Музыкальный коллектив исполнил для жителей и гостей города самые известные песни.

«Аргентина- Ямайка», «Ой-йо», «Не спеши», «Не дай мне повод», «Оранжевое настроение». Группа «Чайф» в Миассе! Отличный праздник, спасибо организаторам», — пишут в соцсети пришедшие на мероприятие.

Как сообщало URA.RU ранее, программа праздника, приуроченного к 80-летию первого автомобиля автозавода «Урал», была запланирована на центральной площади Миасса. За музыкальное сопровождение также отвечали миасская группа «МП-3» и DJ Леонид Руденко. Завершил празднование масштабный фейерверк.

Известные рок-музыканты порадовали жителей Миасса своими хитами
Известные рок-музыканты порадовали жителей Миасса своими хитами
Чтобы послушать концерт группы «Чайф», люди пришли на центральную площадь Миасса
Чтобы послушать концерт группы «Чайф», люди пришли на центральную площадь Миасса

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В Миассе Челябинской области 6 июля прошел концерт рок-группы «Чайф», приуроченный 80-летию первого грузовика, сошедшего с конвейера завода «Урал». Музыкальный коллектив исполнил для жителей и гостей города самые известные песни. «Аргентина- Ямайка», «Ой-йо», «Не спеши», «Не дай мне повод», «Оранжевое настроение». Группа «Чайф» в Миассе! Отличный праздник, спасибо организаторам», — пишут в соцсети пришедшие на мероприятие. Как сообщало URA.RU ранее, программа праздника, приуроченного к 80-летию первого автомобиля автозавода «Урал», была запланирована на центральной площади Миасса. За музыкальное сопровождение также отвечали миасская группа «МП-3» и DJ Леонид Руденко. Завершил празднование масштабный фейерверк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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