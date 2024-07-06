Развлечения Знаменитости Группа «Чайф» исполнила хиты на празднике в честь первого челябинского грузовика. Фото, видео Группа «Чайф» выступила на празднике автозавода «Урал» в Миассе 07 июля 2024 в 01:43 Размер текста - 17 + Уральская группа «Чайф» сыграла в Миассе свои самые известные песни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Миассе Челябинской области 6 июля прошел концерт рок-группы «Чайф», приуроченный 80-летию первого грузовика, сошедшего с конвейера завода «Урал». Музыкальный коллектив исполнил для жителей и гостей города самые известные песни. «Аргентина- Ямайка», «Ой-йо», «Не спеши», «Не дай мне повод», «Оранжевое настроение». Группа «Чайф» в Миассе! Отличный праздник, спасибо организаторам», — пишут в соцсети пришедшие на мероприятие. Как сообщало URA.RU ранее, программа праздника, приуроченного к 80-летию первого автомобиля автозавода «Урал», была запланирована на центральной площади Миасса. За музыкальное сопровождение также отвечали миасская группа «МП-3» и DJ Леонид Руденко. Завершил празднование масштабный фейерверк. Известные рок-музыканты порадовали жителей Миасса своими хитами группа «Автомобильный завод «УРАЛ», vk.com Чтобы послушать концерт группы «Чайф», люди пришли на центральную площадь Миасса группа «Автомобильный завод «УРАЛ», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Миассе Челябинской области 6 июля прошел концерт рок-группы «Чайф», приуроченный 80-летию первого грузовика, сошедшего с конвейера завода «Урал». Музыкальный коллектив исполнил для жителей и гостей города самые известные песни. «Аргентина- Ямайка», «Ой-йо», «Не спеши», «Не дай мне повод», «Оранжевое настроение». Группа «Чайф» в Миассе! Отличный праздник, спасибо организаторам», — пишут в соцсети пришедшие на мероприятие. Как сообщало URA.RU ранее, программа праздника, приуроченного к 80-летию первого автомобиля автозавода «Урал», была запланирована на центральной площади Миасса. За музыкальное сопровождение также отвечали миасская группа «МП-3» и DJ Леонид Руденко. Завершил празднование масштабный фейерверк. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям