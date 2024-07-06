В Крыму огонь с газораспределительных сетей перекинулся лес

07 июля 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

МЧС направило дополнительных пожарных на тушение леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Крыму под Алуштой огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. РФ. «Пожар с факельного горения газовой трубы перешел на лес», — передает информацию МЧС ТАСС. Сообщается, что ведомство направило дополнительных пожарных на тушение леса. Тушение осложняет сухая и жаркая погода, добавили в МЧС. Возгорание произошло на газораспределительном узле, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. О пожаре стало известно ночью 7 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму под Алуштой огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. РФ. «Пожар с факельного горения газовой трубы перешел на лес», — передает информацию МЧС ТАСС. Сообщается, что ведомство направило дополнительных пожарных на тушение леса. Тушение осложняет сухая и жаркая погода, добавили в МЧС. Возгорание произошло на газораспределительном узле, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. О пожаре стало известно ночью 7 июля.