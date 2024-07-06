В Крыму огонь с газораспределительных сетей перекинулся лес

МЧС направило дополнительных пожарных на тушение леса
В Крыму под Алуштой огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. РФ.
«Пожар с факельного горения газовой трубы перешел на лес», — передает информацию МЧС ТАСС. Сообщается, что ведомство направило дополнительных пожарных на тушение леса. Тушение осложняет сухая и жаркая погода, добавили в МЧС.
Возгорание произошло на газораспределительном узле, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. О пожаре стало известно ночью 7 июля.
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