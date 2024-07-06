06 июля 2024

В Крыму огонь с газораспределительных сетей перекинулся лес

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МЧС направило дополнительных пожарных на тушение леса Фото:

В Крыму под Алуштой огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. РФ.

«Пожар с факельного горения газовой трубы перешел на лес», — передает информацию МЧС ТАСС. Сообщается, что ведомство направило дополнительных пожарных на тушение леса. Тушение осложняет сухая и жаркая погода, добавили в МЧС.

Возгорание произошло на газораспределительном узле, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. О пожаре стало известно ночью 7 июля.

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В Крыму под Алуштой огонь с газораспределительных сетей перекинулся на лесной массив. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. РФ. «Пожар с факельного горения газовой трубы перешел на лес», — передает информацию МЧС ТАСС. Сообщается, что ведомство направило дополнительных пожарных на тушение леса. Тушение осложняет сухая и жаркая погода, добавили в МЧС. Возгорание произошло на газораспределительном узле, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. О пожаре стало известно ночью 7 июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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