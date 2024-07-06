Газораспределительный узел загорелся в Крыму. Видео

07 июля 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

На месте работаю спасатели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Крыму загорелся газораспределительный узел, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «Газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму», — передает пресс-служба МЧС. Информацию передают РИА Новости. Уточняется, что на месте работают спасатели, аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму загорелся газораспределительный узел, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «Газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму», — передает пресс-служба МЧС. Информацию передают РИА Новости. Уточняется, что на месте работают спасатели, аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара.