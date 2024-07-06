На месте работаю спасатели
В Крыму загорелся газораспределительный узел, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. Об этом сообщили в ГУ МЧС.
«Газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму», — передает пресс-служба МЧС. Информацию передают РИА Новости. Уточняется, что на месте работают спасатели, аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара.
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