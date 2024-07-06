06 июля 2024

Газораспределительный узел загорелся в Крыму. Видео

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
На месте работаю спасатели Фото:

В Крыму загорелся газораспределительный узел, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

«Газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму», — передает пресс-служба МЧС. Информацию передают РИА Новости. Уточняется, что на месте работают спасатели, аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара.

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В Крыму загорелся газораспределительный узел, который расположен в районе села Виноградное под Алуштой. Об этом сообщили в ГУ МЧС. «Газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму», — передает пресс-служба МЧС. Информацию передают РИА Новости. Уточняется, что на месте работают спасатели, аэромобильная группировка приведена в готовность для тушения пожара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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