Больше половины американских компаний остались в России несмотря на санкции

В настоящий момент, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран, в России продолжают оставаться 337 американских компаний. Это больше половины предприятий из числа тех, кто работал в РФ до начала спецоперации на Украине. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников.
«Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в самых разных сферах. <…> В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями», — отмечают журналисты РИА Новости с учетом анализа данных.
Зачастую компании из США сейчас функционируют либо под другим брендом, либо с ограничением маркетинговой деятельности. Некоторые из компаний поставляют свои товары через дистрибьюторов. В настоящий момент работают такие компании как: Burger King, TGI Fridays, Papa John’s. Остаются бренды одежды Guess, Crocs и другие. Полностью же ушли из России 349 американских компаний — это 49% от общего числа. Это Nvidia, Starbucks, McDonald’s и ряд других предприятий.
США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против РФ, начиная с февраля 2022 года. В начале 2023 года URA.RU писало, какие из компаний покинули страну. Однако еще год назад авторы немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung писали, что в России работают 80% зарубежных компаний. За последние полгода на российский рынок вышли 15 новых зарубежных
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