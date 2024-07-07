Больше половины американских компаний остались в России несмотря на санкции

РИАН: 337 компаний США из 659 продолжают оставаться в России

07 июля 2024 в 10:39 Размер текста - 17 +

Burger King одна из компаний, оставшихся в России после начала СВО Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В настоящий момент, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран, в России продолжают оставаться 337 американских компаний. Это больше половины предприятий из числа тех, кто работал в РФ до начала спецоперации на Украине. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников. «Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в самых разных сферах. <…> В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями», — отмечают журналисты РИА Новости с учетом анализа данных. Зачастую компании из США сейчас функционируют либо под другим брендом, либо с ограничением маркетинговой деятельности. Некоторые из компаний поставляют свои товары через дистрибьюторов. В настоящий момент работают такие компании как: Burger King, TGI Fridays, Papa John’s. Остаются бренды одежды Guess, Crocs и другие. Полностью же ушли из России 349 американских компаний — это 49% от общего числа. Это Nvidia, Starbucks, McDonald’s и ряд других предприятий. США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против РФ, начиная с февраля 2022 года. В начале 2023 года URA.RU писало, какие из компаний покинули страну. Однако еще год назад авторы немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung писали, что в России работают 80% зарубежных компаний. За последние полгода на российский рынок вышли 15 новых зарубежных брендов , передает Pravda.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящий момент, несмотря на антироссийские санкции со стороны западных стран, в России продолжают оставаться 337 американских компаний. Это больше половины предприятий из числа тех, кто работал в РФ до начала спецоперации на Украине. Об этом свидетельствуют данные из открытых источников. «Всего в России до февраля 2022 года было представлено как минимум 659 компаний из США, работающих в самых разных сферах. <…> В прежнем режиме продолжают работать в России 159 организаций, еще 178 ведут деятельность, но с изменениями», — отмечают журналисты РИА Новости с учетом анализа данных. Зачастую компании из США сейчас функционируют либо под другим брендом, либо с ограничением маркетинговой деятельности. Некоторые из компаний поставляют свои товары через дистрибьюторов. В настоящий момент работают такие компании как: Burger King, TGI Fridays, Papa John’s. Остаются бренды одежды Guess, Crocs и другие. Полностью же ушли из России 349 американских компаний — это 49% от общего числа. Это Nvidia, Starbucks, McDonald’s и ряд других предприятий. США и другие страны Запада начали активно вводить санкции против РФ, начиная с февраля 2022 года. В начале 2023 года URA.RU писало, какие из компаний покинули страну. Однако еще год назад авторы немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung писали, что в России работают 80% зарубежных компаний. За последние полгода на российский рынок вышли 15 новых зарубежных брендов, передает Pravda.ru.