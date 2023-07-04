FAZ: более 80% западных компаний остались в РФ после начала СВО

В России продолжают работать 1136 иностранных компаний после начала спецоперации на Украине. До СВО их было 1387. То есть, в настоящий момент в РФ продолжают свою деятельность 80% западных компаний. Об этом сообщают авторы немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Согласно новому исследованию Киевской школы экономики (КШЭ) и неправительственной организации B4Ukraine, <…> 1146 компаний (из 1387) в России в 2022 году генерировали объем продаж, эквивалентный 213,9 миллиарда долларов», — пишут авторы материала. По словам немецких журналистов, данные зарубежные компании также заплатили российскому государству 3,5 миллиарда долларов в виде налога на прибыль.
С научала спецоперации на Украине из России ушли десятки компаний. Тем не менее в России продолжают оставаться известные бренды. За последние месяцы Украина включила в список «спонсоров войны» несколько компаний, которые занимаются выпуском таких брендов как Domestos, Lipton и «Медвежонок Барни». Например, из компаний «спонсором войны» назвали Unilever, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов, пишет RT.
В России продолжают работать 1136 иностранных компаний после начала спецоперации на Украине. До СВО их было 1387. То есть, в настоящий момент в РФ продолжают свою деятельность 80% западных компаний. Об этом сообщают авторы немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Согласно новому исследованию Киевской школы экономики (КШЭ) и неправительственной организации B4Ukraine, <…> 1146 компаний (из 1387) в России в 2022 году генерировали объем продаж, эквивалентный 213,9 миллиарда долларов», — пишут авторы материала. По словам немецких журналистов, данные зарубежные компании также заплатили российскому государству 3,5 миллиарда долларов в виде налога на прибыль. С научала спецоперации на Украине из России ушли десятки компаний. Тем не менее в России продолжают оставаться известные бренды. За последние месяцы Украина включила в список «спонсоров войны» несколько компаний, которые занимаются выпуском таких брендов как Domestos, Lipton и «Медвежонок Барни». Например, из компаний «спонсором войны» назвали Unilever, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин отмечал, что иностранные компании вытеснили с рынка российских конкурентов, пишет RT.