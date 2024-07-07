«Полноценный кредитный продукт»: экономист предупредила о рисках рассрочки

Рассрочка «без процентов и переплат» на самом деле является кредитом от банка или иной финансовой организации. Невыполнение соглашения по платежам чревато штрафами и пенями, предупредила эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко.
«При оформлении оплаты по частям покупатель получает полноценный кредитный продукт, а рассрочка — это лишь условно беспроцентный период для возвращения долга. Для покупки товара на условиях рассрочки требуется заключить договор с финансовой компанией, который содержит признаки кредитования. К ним относятся санкции за просрочку платежей, срок „беспроцентного возврата“ стоимости товара, требуется идентификация покупателя, оформляется кредитный счет», — рассказала Ольга Дайнеко в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, просрочка также отражается на кредитной истории, а неустойка за просроченную выплату при этом может оказаться выше обычной. Перед оформлением рассрочки Дайнеко советует внимательно прочитать условия предоставления услуги.
В конце июня Центральный Банк России объявил о планах взять под контроль рынок рассрочки. Сделать это планируют до конца года. Инициативу объяснили тем, что у пользователей нет полноценной информации о стоимости услуг, возможной переплате и высоких штрафах за просрочку платежей.
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