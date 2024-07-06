06 июля 2024
05 июля 2024

Ямальцев атаковали кровососущие насекомые. Видео

Жители ЯНАО заметили рой мошек
© Служба новостей «URA.RU»
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Природа Пермского края, мыс Стрелка. Пермь, природа, комары, камское море, гнус
Ямальцы наткнулись на рой мошек Фото:

Жители ЯНАО столкнулись в лесу с огромным количеством гнуса (мелкие летающие кровососущие насекомые, мошкара — прим. URA.RU). Они засняли шуточный видеоролик на месте случившегося.

«Мошка здесь просто везде. Без преувеличения здесь целый рой. Такое лето на Ямале. Нас доедают. Добро пожаловать на Ямал!» — слова ямальцев передает telegram-канал «Ямальчкая дичь».

По словам врача-педиатра Вадима Масленнико, во время нападения этих насекомых стоит пользоваться репеллентами (средства от насекомых — прим. URA.RU). Однако наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Что делать, если мошки и комары уже навредили ребенку — в материале URA.RU.

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Жители ЯНАО столкнулись в лесу с огромным количеством гнуса (мелкие летающие кровососущие насекомые, мошкара — прим. URA.RU). Они засняли шуточный видеоролик на месте случившегося. «Мошка здесь просто везде. Без преувеличения здесь целый рой. Такое лето на Ямале. Нас доедают. Добро пожаловать на Ямал!» — слова ямальцев передает telegram-канал «Ямальчкая дичь». По словам врача-педиатра Вадима Масленнико, во время нападения этих насекомых стоит пользоваться репеллентами (средства от насекомых — прим. URA.RU). Однако наносить их нужно не на кожу, а на одежду. Что делать, если мошки и комары уже навредили ребенку — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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