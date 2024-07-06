В ХМАО большая бродячая собака напала на ребенка

На улице Молодежной, 14 в Нижневартовске (ХМАО) на ребенка напала бродячая собака, когда он катался на самокате. Животное прокусило мальчику ягодицу. Об этом сообщила мама пострадавшего в соцсети.
«В районе Старого Вартовска, Молодежная 14. Большая бродячая собака укусила сына. Ребенок во дворе катался на самокате. Достали эти стаи бродячих собак», — написала женщина в telegram-канале «ЧП Нижневартовск. Происшествия».
Там же она выложила фотографию ребенка. На ней видны порванные шорты мальчика и кровавый укус на ягодице.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО готовятся обсудить законопроект, упоминающий умерщвление бездомных животных. Их планируется свозить в пункты временного содержания до наступления естественной смерти, до передачи новым владельцам или в приют, но не более чем на полгода.
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