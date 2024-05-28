Власти ХМАО настояли на ускоренном принятии поправок об эвтаназии бродячих собак

Вице-губернатор ХМАО Ольга Литова вступила в перепалку с депутатами из-за закона об эвтаназии бродячих собак. На думском комитете она настояла на ускоренном принятии поправок вопреки замечаниям народных избранников о том, что законопроект содержит значительные пробелы, сообщает журналист URA.RU из зала заседаний.
Литова заявила, что пробелы уже урегулировано федеральным законодательством, а способы умерщвления собак и обращение с ними в пунктах временного содержания (ПВС) будут прописаны в отдельном порядке. Авторы инициативы признают, что нашли способ обойти жесткие требования ФЗ к приютам — стандарты пунктов временного содержания, которые планируют распространить по всему округу, ниже, а строить их можно гораздо быстрее.
Депутаты Ринат Айсин и Владимир Зиновьев настаивали, чтобы законопроект был принят только в первом чтении и впоследствии направлен на доработку. Однако остальные парламентарии поддержали принятие поправок и во втором, окончательном чтении.
Айсин в сердцах заявил, что инициатива принятия таких судьбоносных проектов лежит на плечах правительства и ветслужбы, а ответственность затем будет нести дума. «Нас потом будут проклинать за ваши разработки», — заявил парламентарий и воздержался от голосования.
Литова отметила, что внесенные изменения не носят революционный характер, но зато поспособствуют тому, чтобы животные из отдаленных могли дождаться отловщиков. В пример вице-губернатор привела ИП Матвеева из Нижневартовска, куда свозятся собаки из Березовского района, восточной зоны Югры и даже из Пуровского района ЯНАО.
С критикой законопроекта выступили и общественники ОНФ. «Такое ощущение, что ПВС это некое чистилище для физического истребления животных. Мы как бы соблюдаем ФЗ, но ищем лазейки для быстрой зачистки городов от собак. Не нужно налаживать социальную работу, строить полноценные приюты, налаживать работу с населением», — возмутился эксперт «Народного фронта» Евгений Печерица.
Поправки вступят в силу с 1 января 2025 года. Голосование по законопроекту в первом и втором чтениях пройдет на заседании думы 30 мая.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО готовятся обсудить законопроект, упоминающий умерщвление бездомных животных. Их планируется свозить в пункты временного содержания до наступления естественной смерти, до передачи новым владельцам или в приют, но не более чем на полгода.
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