Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил США и НАТО в прямом участии в конфликте из-за поставок вооружений Украине. По его словам, без прямой помощи Штатов ракеты, поставляемые Киеву, не были бы настолько эффективны.
«Это ну в общем-то плохая мина при плохой игре. Вот так я скажу, и они это прекрасно понимают. Что касается нашей реакции, президент сказал, что мы будем реагировать, и я убежден, что в обозримом будущем вы об этом узнаете», — заявил Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину. Соответствующие кадры беседы опубликованы в его telegram-канале.
Лавров также выразил уверенность в том, что Запад понимает реальные причины происходящего и что «правда на стороне России». Он отметил, что в западных странах есть люди, способные анализировать ситуацию и вырабатывать реалистичные подходы к международным делам, несмотря на официальную риторику.
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