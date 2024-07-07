Депутат Рады нелестно выразилась о командовании Воздушными силами ВСУ

Заместитель главы комитета Верховной рады по обороне и безопасности Марьяна Безуглая выступила с критикой в адрес руководства Воздушных сил Украины, призвав их к отставке за неудачи в обороне страны. По ее словам, генералы ВС ВСУ просто «утилизируют» самолеты и системы противовоздушной обороны (ПВО) страны.
«Только за эти сутки (5 июля — ред. URA.RU) на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, и наше ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой в расслабленном режиме, как в тире или в компьютерной игре», — заявила депутат в своих социальных сетях. Депутат обвинила руководство ВС в неэффективном использовании систем ПВО и потере двух установок Patriot, указав на отсутствие должного маскирования и перемещения техники. Ее слова передает украинское издание «Политика Страны».
Безуглая также подчеркнула, что военное руководство не разработало способы противодействия вражеским дронам, которые свободно проникают вглубь страны. Она утверждает, что генералы ВСУ не справляются с защитой страны от воздушных атак
Ранее ВС РФ уничтожили пять действующих многоцелевых украинских истребителей Су-27 в Миргороде. Сообщается, что еще два самолета, находившиеся на ремонте, получили повреждения.
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